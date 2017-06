Crónica: Un Hertha supremo arrolla al Schalke

Estar en la UEFA Champions League ahora parece más una realidad que una fantasía para el Hertha Berlin, que con un excelente planteamiento arrolló a un Schalke 04 que, ante la forma de plantear el partido el Hertha de Pal Dardai, se quedó sin ideas y no aprovechó las pocas opciones que tuvo. Aunque el resultado fue apenas de 2 goles de diferencia, no reflejó la enorme superioridad de un Hertha Berlin que se consolida como la revelación del campeonato.

Hertha empezaba este encuentro a sólo 1 punto del Schalke, y los ‘mineros’ sabían que 3 puntos les garantizarían el tercer lugar. El partido empezó frenético, con mucha energía en el mediocampo, pero sin opciones claras en los primeros minutos. Un débil remate de Darida controlado fácilmente por Fährmann fue la primera clara del partido. Poco a poco Schalke quiso afianzarse en campo rival, consiguiendo faltas y buscando atacar en velocidad; uno de esos ataques terminó en un muy buen cabezazo de Huntelaar que hizo lucir a Rune Jarstein bajo los palos, pero el noruego no tuvo demasiado trabajo desde entonces.

El partido pasó a una fase de relativa calma, donde el Hertha apenas tuvo 2 opciones por parte de Tolga Cigerci, una afuera y otra a las manos de Fährmann. Pero Hertha terminaría por abrir la lata a 3 del descanso, con una gran jugada asociativa que permitió a Vedad Ibisevic castigar por bajo a Fährmann para irse al descanso con una ventaja muy luchada. Un remate de Caiçara de tiro libre a poco del final fue la última acción de la primera mitad.

El partido después del descanso suavizó su ritmo y el Hertha bajó el acelerador, permitiendo al Schalke buscar opciones. Dennis Aogo tuvo una muy clara en el 54′ que tiró muy al costado. Hertha por poco castiga con el segundo minutos después en un magistral contragolpe llevado por Salomon Kalou de no ser por Roman Neustädter, que cerró con lo justo para evitar el remate del marfileño. Pero en un tiro de esquina acercándose al ecuador de la segunda mitad, una gran desconcentración defensiva del Schalke en las marcas permitió a Niklas Stark cabecear a placer para poner el 2-0 en el electrónico. Es el primer gol que Stark anota en primera división, mas no el primero de su carrera, pues con el Nuremberg en 2° división ya tenía registradas 3 dianas a su nombre.

Después de esto el Schalke se vio impotente y sin ideas claras para generar opciones. Ni siquiera las entradas de Sané y Di Santo al campo de juego surtieron efecto alguno en un Hertha muy bien organizado defensivamente. De hecho, Cigerci tuvo el 3-0 en frente, pero la botó por arriba del arco estando sólo. Schalke apenas reaccionó con algunos tímidos remates que no tuvieron peligro alguno para Jarstein. Hertha tuvo 2 goles anulados por fuera de juego en menos de 10 minutos (uno de ellos con dudas sobre si Fährmann la toca o no antes del jugador del Hertha), pero eso no importó demasiado en los últimos minutos. Sidney Sam ingresó por Max Meyer en un desesperado intento de Breitenreiter de buscar alternativas ofensivas, pero el mismísimo Sam botó increíblemente el gol del descuento por sobre el marco en una opción clarísima ya a punto de cumplir los 90′ exactos.

Con este resultado, Die Alte Dame se consolida en su objetivo de clasificar a la Champions después de 16 años (estuvieron presentes en la 1999/2000, donde llegaron a la segunda fase de grupos). Por el otro lado, la derrota deja al Schalke en la cuerda floja y dependiendo de los resultados de Mainz y Borussia Mönchengladbach para mantenerse 4° en la tabla.