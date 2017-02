Dortmund – Liverpool: Duelo con historia

El recuerdo de una final y el regreso de Jürgen Klopp son algunas de las historias que llegarán a la mente en el duelo de ida de los 4º de final de la UEFA Europa League entre el Borussia Dortmund y el Liverpool.

50 años después de la histórica Recopa de Europa 1966, ganada en Glasgow por el BVB (la cual fue el primer trofeo europeo para un equipo alemán), el azar del sorteo volvió a posicionar a estos dos equipos en una serie eliminatoria. El conjunto aurinegro se tendrá que volver a ver las caras con un equipo inglés tras eliminar al Tottenham en octavos de final, pero sobre todo tendrá que volver a ver a un “reciente” conocido.

El regreso (prematuro) de Jürgen Klopp al Signal Iduna Park, la que fue su casa durante siete años, es un trasfondo importante que recibe un duelo que ya lo es. Así lo saben todos en Dortmund, incluyendo Thomas Tuchel: “Otra cosa que no sea una cálida bienvenida para Klopp sería una gran sorpresa. Se lo merece. Hizo un gran trabajo aquí. Jürgen es muy, muy competitivo en el reino de los entrenadores. Es uno de los técnicos más competitivos que conozco. Es un partido especial para él.”

Desde el club, hasta han jugado con un mensaje bastante peculiar. Una señalización que dice: “Jürgen Klopp, vestuario” y una referencia a donde deberá dirigirse el técnico para evitar algún tipo de confusión.

#JurgenKlopp i am not that sure he will not celebrate tomorrow if #BVBLFC score! Welcome back home coach! pic.twitter.com/9H2AXr4oP9

— Andis Harasani (@AndisHarasani) April 6, 2016