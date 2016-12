El futuro de Julian Draxler se aleja del Wolfsburgo

Julian Draxler arribó al Wolfsburgo en 2015 con grandes objetivos. Parecía una nueva etapa en su carrera donde conseguir el empujón definitivo a la élite futbolística. Dieciocho meses más tarde las ilusiones del club y del jugador se han desvanecido entre aires de enfrentamiento.

Todo comenzó con la salida de Kevin de Bruyne, en el verano de 2015, tras la fantástica temporada cuajada por el club a la que puso la guinda con la DFB-Pokal levantada en la temporada 2014/2015. Klaus Allofs quería entonces un jugador de características similares y que pudiese deslumbrar con su calidad como lo hacía el belga, ahora en el Manchester City. Si la jugada le salía bien, tampoco descartaba conseguir otra venta millonaria.

Tras formalizar la contratación de la joven estrella proveniente del Schalke se esperaba que fuese todo un camino fácil nuevamente. Acoger al jugador, darle su espacio, permitir que se adapte al sistema y a partir de ahí desarrollar su talento y sacarle provecho tanto en el campo como en las arcas del club. Los objetivos estaban claros.

¿Pero y para el jugador? ¿Estaban tan claros los objetivos? Ya el pasado verano se libró el primer episodio de un interminable culebrón en torno a la salida de Draxler del Volkswagen Arena. Real Madrid, PSG y clubes de la Premier League ofrecían altísimas cantidades por un jugador que apenas había completado su primer año de contrato con los Lobos. Lo peor, si cabe, es que el propio Draxler quería salir. Algo no iba bien.

Un jugador irregular, que a pesar de sus más de 150 actuaciones en Bundesliga con 23 años, aún no parece terminar de ‘explotar’. Sus condiciones han sido mostradas ya a media Europa, de ahí el enorme valor del jugador. ¿Pero por qué no están funcionando las cosas en el Wolfsburgo? En un equipo al que se supone una millonésima parte de la presión a la que Draxler podría verse sometido, por ejemplo, en el Real Madrid.

Choque con la realidad

La derrota del fin de semana ante el Hertha BSC supuso el último episodio de este tortuoso devenir de acontecimientos. Saliendo desde el banquillo la afición esperaba que Draxler fuese determinante en un encuentro que pocos minutos antes se les había complicado con el empate (2:2) pero que finalmente terminó con la victoria de Los Capitalinos. Éste fue el detonante de una lluvia de críticas, improperios y descalificaciones por parte de la grada a los jugadores del Wolfsburg y en particular a Draxler como fiel reflejo del sentir de la hinchada con la temporada tan decepcionante que está cuajando el equipo. Pero, más específicamente, con las declaraciones que ha hecho y que mantiene el joven jugador que aún viste la camiseta de Los Lobos.

“Creo que no necesito decir a nadie cómo afecta a una persona, está claro que no te ayuda. Entiendo a los aficionados, tienen todo el derecho a hacerlo. Dije en verano cómo me sentía y lo mantengo”. Con ello el jugador se reafirma en sus palabras e intenciones de salir del club, que ya hizo saber en verano, pero que el club vetó y que desembocó en un enfrentamiento entre ambas partes.

Un jugador que no quiere jugar para un club que ya no confía en él. Ha disputado 11 partidos en la Bundesliga y no ha anotado ni un gol ni ha dado ni una asistencia. Con esta situación y según las especulaciones, Draxler entrenaría con el club hasta el parón invernal, momento en el cual buscarían una solución a esta situación, pero no parece que vaya a disputar ni un minuto más. Y las declaraciones de Valérien Ismael parecen seguir esa línea: “Yo he demostrado con mi decisión, qué es lo que cuenta para mí. No tengo en cuenta los nombres. Lo que necesito son jugadores que estén listos para la pelea”.

Lo llamativo de esta situación es que tiene todos los visos de ser otra amarga despedida como ya ocurriese con la salida del jugador desde el Schalke. Llegó como un jugador destinado a ser figura indiscutible y parece que se va a marchar siendo un juguete roto.

