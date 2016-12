Agenda TV de la 16a jornada de la Bundesliga

Se viene la Jornada 16 de la Bundesliga. Y como es sabido, tanto en Latinoamérica como en España, hay seguidores de muchos equipos de la Liga Alemana.

Por eso no solo es importante saber el horario, sino también la transmisión por TV. Todos los que se preguntan querrán saber por cuál canal o stream pasarán a su equipo.

Por eso, para saber a qué hora juega y canal juega tu equipo favorito, te dejamos un listado según el país en el que estés. Y si no se menciona aquí tu país, deja un comentario y trataremos de decirte todos los detalles.

Alemania tiene horario europeo de GMT+2 y, por tanto, es el mismo en España. En Latinoamérica, depende de la zona horaria en la que vivas. Por ejemplo, en Argentina y Chile, el horario es GMT-3. Es decir, cinco horas menos con respecto a Europa. Aunque hay que recordar que, por el cambio horario de invierno, tanto Alemania como España cambian a GMT+1 y la diferencia horaria de América con Europa se modifica una hora más. Aquí abajo te dejamos la agenda para que la observes tú mismo.

Agenda TV de la Bundesliga

Latinoamérica

Martes 20 de diciembre

16:00 ARG, CHI. 14:00 COL. 13:00 MEX – Borussia Dortmund vs. Augsburg – ESPN 2/ESPNPlay (Streaming)

16:00 ARG, CHI. 14:00 COL. 13:00 MEX – Borussia Mönchengladbach vs. Wolfsburg – FoxPlay (Streaming)

16:00 ARG, CHI. 14:00 COL. 13:00 MEX – Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 – Fox Sports 2/FoxPlay (Streaming)

16:00 ARG, CHI. 14:00 COL. 13:00 MEX – Hamburg vs. Schalke 04 – ESPN/ESPNPlay (Streaming)

Miércoles 21 de diciembre

16:00 ARG, CHI. 14:00 COL. 13:00 MEX – Bayern Munich vs. RB Leipzig – Fox Sports/FoxPlay (Streaming)

16:00 ARG, CHI. 14:00 COL. 13:00 MEX – Hertha Berlin vs. Darmstadt – Fox Sports 2/FoxPlay (Streaming)

16:00 ARG, CHI. 14:00 COL. 13:00 MEX – Köln vs. Bayer Leverkusen – ESPN 3/ESPNPlay (Streaming)

16:00 ARG, CHI. 14:00 COL. 13:00 MEX – Ingolstadt vs. Freiburg – FoxPlay (Streaming)

España

Martes 20 de diciembre

20:00 – Borussia Dortmund vs. Augsburg – Movistar Fútbol/Movistar+ VOD

20:00 – Borussia Mönchengladbach vs. Wolfsburg – Multifútbol 2/Movistar+ VOD

20:00 – Hamburg vs. Schalke 04 – Multifútbol 3/Movistar+ VOD

Miércoles 21 de diciembre

20:00 – FC Bayern vs. RB Leipzig – Movistar Fútbol/Movistar+ VOD

20:00 – Köln vs. Bayer Leverkusen – Multifútbol 1/Movistar+ VOD