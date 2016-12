Marcada crisis en Leverkusen obligará a decidir

De equipo fuerte a un vaivén de sensaciones y un juego más que discutible. La realidad que atraviesa el Bayer 04 Leverkusen enciende alarmas.

Lo mejor para los Obreros es que, no es tema de calidad de los jugadores, quizás falta de actitud o de suerte. Pero eso no lo arregla un buen fichaje, y no es excusa para un técnico, Roger Schmidt, cada vez más discutido.

Esta vez, frente al FC Ingolstadt, el Leverkusen encajó una derrota que evita que salga de las posiciones de descenso. El primer gol del encuentro por la Fecha 15 lo encajó el Bayer 04 en el minuto 26, tras un error en defensa, la cual remata un jugador de menor tamaño y fuerza casi libre de marca. El punto de inflexión viene pasado el ecuador del partido, en el que un más que desafortunado Charles Aránguiz se tropieza con un rival, lo que el árbitro interpreta como falta, y ve su segunda tarjeta amarilla.

Aun así los Schanzer demuestran tener vulnerabilidades, y regalan un gol que sabía a gloria tras la expulsión y que daba un soplo de aire a los Obreros. El soplo de aire le duró el tiempo a que otro fallo en defensa da el 1-2 en el marcador que ya no se movería.

Dura derrota que ya pone al club a seis puntos de Europa, y con la titánica tarea de superar al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League. Con todo en contra, ahora toca visitar al 1. FC Köln, un rival con el que una derrota no es opción. Es un derbi, y frente a un rival que le saca cuatro puntos en la tabla.

Para alivio de Schmidt y compañía, la pausa invernal llega después de la Fecha 16. Un momento perfecto para reflexionar sobre el siguiente paso del Bayer Leverkusen. ¿Se recurrirá al mercado? ¿A por un entrenador o a por jugadores? Todo parece muy movido por lo que la jornada 16 de Bundesliga va a dar para mucho, incluso una destitución.