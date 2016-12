El Eintracht Frankfurt vuela rumbo a Europa

Difícil de imaginar para Niko Kovac y para el resto de afición del Eintracht Frankfurt, el buen inicio de temporada de los suyos. Y es que están en puestos europeos -terceros en la clasificación-, codeándose con el Borussia Dortmund, al que vencieron en la jornada 13, y con los invictos de la Bundesliga, el Hoffenheim de Julian Nagelsmann.

El entrenador croata llegaba a la capital financiera alemana allá por el mes de marzo, con el objetivo claro y concreto de salvar, como fuese, a un Eintracht prácticamente desahuciado de la máxima categoría. Pero revirtió la situación y salvó al equipo. Superó el playoff de descenso ante el Nürnberg, dejando a las Águilas donde se merecen estar, lo que provocó que se ganase a la afición, y que comenzase un nuevo proyecto, que cada día, se está consolidando más.

El ex seleccionador de la Croacia de Luka Modric o Ivan Rakitic ha sabido moverse en el mercado de verano. Con las ventas de míticos como Carlos Zambrano, Stefan Aigner y Luc Castaignos pudo obtener un capital que supo invertir, con las incorporaciones de jugadores con proyección, como Jesús Vallejo, Omar Mascarell o Ante Rebic, combinado con futbolistas ya asentados en la Bundesliga, como Branimir Hrgota.

La posibilidad de jugar Europa el próximo año es cada vez más real, y no debería ser menos para un conjunto que fue subcampeón de Europa en 1960, y que en 1980 consiguió una Copa UEFA ante el Borussia Mönchengladbach.

Niko Kovac, la consolidación del proyecto

La idea de juego de Kovac está clara: una plantilla joven, versátil y veloz que se combina con jugadores experimentados que le dan al equipo equilibrio y un grado más de riqueza táctica, y por último un porcentaje de posesión adaptado al rival. Esta temporada ha tenido más posesión solamente contra aquellos clubes que se juegan el descenso: Augsburg, Hamburg, Ingolstadt y Werder Bremen.

Por otro lado, el sistema de juego del Frankfurt, es algo de lo más impredecible en esta temporada. Desde un 4-2-3-1 en los partidos iniciales, hasta un 3-5-2 en los últimos encuentros, pasando por un 5-3-2 (vs Dortmund) o un 3-4-3 (vs Werder Bremen). Como bien se ve, la característica principal del Eintracht es su versatilidad, que no puede ser por otra cosa que por sus jugadores.

Makoto Hasebe, Bastian Oczipka o Szabolcs Huszti son buen ejemplo de ello. Los dos primeros, ya han intercambiado puestos de mediocampo con los de atrás, mientras que Huszti puede llamarse ya un todocampista. Estamos hablando del equipo más versátil de la Bundesliga.

En Frankfurt también se habla español

Jesús Vallejo (España, 19 años). Cedido del Real Madrid, el Frankfurt quiere prolongar su cesión por dos años más. Y es que está destacando como uno de los mejores en la zaga, ya ha actuado como lateral izquierdo y central, en los 14 partidos que ha jugado.

David Abraham (Argentina, 30 años). Llegó a Frankfurt la temporada pasada y ya está asentado, siendo un hombre clave en el 11 de Kovac, lo que ha provocado su renovación hasta el año 2020. Ha disputado 12 partidos esta temporada.

Guillermo Varela (Uruguay, 23 años). Vino cedido del Manchester United, este verano, aunque tiene un papel más secundario que los anteriores. Ha disputado tan sólo dos partidos con el equipo. En estos momentos está lesionado y será baja para tres o cuatro meses.

Omar Mascarell (España, 23 años). Fichó por el Frankfurt en este mercado estival, después de hacerlo muy bien en su cesión al Sporting de Gijón. Es una pieza clave en la idea de juego de Kovac, que ya lo ha colocado tanto de mediocentro creador como de medio derecho, en sus 13 partidos disputados con el conjunto alemán.

Marco Fabián (México, 27 años). Tal vez la revelación de la temporada, llegó en el mercado de invierno de este pasado año desde Chivas, y lo está bordando. Un jugador que marca diferencias y que ya ha jugado en todas las posiciones por detrás de los delanteros. Nominado varias veces a MVP de la semana, en un total de 11 partidos jugados.

Esta combinación es la culpable del gran momento de forma por el que atraviesa el Eintracht, y que parece, no será efímero. En el Commerzbank-Arena estaban acostumbrándose a sufrir y a que el objetivo a final de temporada, no fuese otro que salvarse y continuar así, un año más, en la élite del fútbol alemán. Sin embargo, este año se antoja distinto y Europa cada vez se ve más cerca.

Imagen de portada: Alexander Scheuber/Bongarts/Getty Images.