Dieter Hecking llega al Borussia Mönchengladbach

Escasas horas después de anunciar el despido de André Schubert como entrenador, el Borussia Mönchengladbach ha confirmado la llegada de Dieter Hecking como nuevo técnico del club, en un movimiento veloz.

Si a media mañana el club hacía oficial la marcha de Schubert, sólo cuatro horas más tarde comenzaba a rumorearse que Hecking ya había firmado un nuevo contrato con el Gladbach. Y así ha sido. El ex técnico del Wolfsburg -despedido en octubre- llega al cargo con el objetivo de revivir a una plantilla eliminada de Champions y sólo tres puntos por encima del descenso.

Crónica de un despido anunciado

El Borussia Mönchengladbach parecía haber alcanzado su tan ansiado punto de inflexión hace un par de fechas, pero una derrota contra el FC Augsburg tambaleó los cimientos de la seguridad y confianza de los Potros, y tras la imagen ofrecida ayer ante el Wolfsburg -derrota por 1:2-, parecen tocados y bastante hundidos. Queda por ver si el cese de Schubert, y la consecuente llegada de Hecking, es la solución.

Ya los días previos al encuentro contra el Mainz empezó a cuajarse toda esta situación enrarecida que venía rodeando al club en las fechas anteriores. Allí André Schubert tuvo que hacer frente a duras críticas sobre su planteamiento en su último encuentro de la fase de grupos de Champions League, contra el Barcelona (derrota por 4:0). “También jugamos a la defensiva contra el Barcelona en casa. Cualquier equipo automáticamente juega un poco a la defensiva ante el Barcelona, a no ser que se trate de otro equipo de su clase en Europa. Son cosas que pasan”.

Si bien no pudieron entrar en la fase final de Champions, los Potros continúan vivos en competición europea, y su próximo rival en Europa League será la Fiorentina en los dieciseisavos de final.

Asignatura pendiente: la Bundesliga

De vuelta en la Bundesliga, al Gladbach se le sumaba la sorpresa de la noticia de Álvaro Domínguez, que supuso otra piedra en el camino, añadiendo mayor presión al entorno del club y jugadores. Schubert se intentaba desmarcar: “No puedo decir mucho al respecto. Lamento mucho que haya tenido que terminar su carrera de esta manera. Sobre todo lo otro que se dijo, preferimos mantenernos al margen. No es algo que nos corresponda opinar a nosotros”.

Con todo este lastre en su mochila,los Potros se enfrentaban al Mainz en la jornada 14. Si bien el partido no fue ninguna maravilla futbolísticamente, gracias al trabajo y el esfuerzo del equipo, el Borussia pudo romper su sequía con una victoria por 1:0.

A la buena noticia de la victoria se le sumaron otro par de factores en el lado positivo de la balanza, junto con el cambio de estado anímico: por un lado los seguidores del Borussia, que seguían mostrándose al lado del club, por otra parte, y tras 273 días de lesión, volvía al equipo Josip Drmic.

Su siguiente parada liguera fue el FC Augsburg. Con una victoria en sus últimos ocho partidos (frente a FC Ingolstadt), los Bávaros se situaban 4 puntos por encima de la zona de play off de descenso y eliminados de la copa de Alemania, con lo que no podían permitirse muchos descuidos. Y es que además, si no fuera por el solitario gol de su ariete Ji Dong-Won contra el Eintracht Frankfurt, llevarían cuatro encuentros consecutivos sin ver portería. A todo ello se sumaba la reciente destitución de Schuster, con todo su revuelo, con lo que a priori estas flaquezas deberían haber alentado a los Potros para obtener la victoria.

Sin embargo, la motivación y el trabajo del Augsburg fue determinante a la hora de superar a su rival inmediatamente superior, y de paso añadir otro caso satisfactorio al dicho de “entrenador nuevo, victoria segura”. El Mönchengladbach caía por 1:0.

Examen final contra el Wolfsburg

Quedaba entonces todo supeditado al encuentro contra el Wolfsburg. Era un duelo de necesidades, donde los Lobos incluso ya contaban con un entrenador cesado (el propio Hecking), y en el caso de los Potros, con el suyo en la cuerda floja. Además, el respaldo de los aficionados poco a poco se ha desvanecido y el descontento y el enfado eran las sensaciones dominantes en la hinchada.

Así, a los tres minutos Caligiuri adelantaba a los visitantes anticipándose en un centro a una zaga del Mönchengladbach que aún estaba desperezándose. Caligiuri y Draxler pudieron apuntillarles, pero la falta de acierto les dio aire y aguantaron hasta el descanso. No fue hasta la segunda parte cuando Thorgan Hazard cazó un rechace en el área pequeña y puso la igualada.

Sin embargo, este accidente no iba a alterar el devenir general del partido, pues Mario Gómez volvió a anotar tras pase magistral de Draxler, con una definición no menos exquisita.

Al término del encuentro la sensación sólo podía ser una: Schubert va a ser destituido. Catorce horas después, el club confirmaba un secreto a voces, mientras la prensa comenzaba a filtrar el avanzado estado de las conversaciones entre el club y Dieter Hecking.

A rey muerto, rey puesto

Sobre el sustituto de André Schubert, hay abierto actualmente un carrusel de nombres y candidatos, pero desde el club aseguraban que “se informará a su debido tiempo“. Parece que ese momento está a punto de llegar.

El elegido es Dieter Hecking, quien firmará un contrato hasta 2019, según fuentes de Kicker, BILD y Sky Deutschland. Según palabras de Max Eberl, el club habría tomado ya la decisión el pasado lunes, y únicamente estaban esperado a que Hecking diese el paso definitivo. Él siempre fue el favorito desde el entorno del club y toda la planificación giraba en torno a su figura. Parece que finalmente ha dado el paso y se hará cargo del equipo.

Imagen de portada: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images.