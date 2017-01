Mikel Merino, en busca de minutos fuera de Dortmund

Los rumores de traspaso en forma de cesión de Mikel Merino se disparan ante el poco uso que le ha dado Thomas Tuchel: 180 minutos en todo el curso.

El mediocentro navarro aterrizó en el club aurinegro este verano procedente del Club Atlético Osasuna por una cantidad cercana a los 4 millones de euros. Actualmente es una de las sensaciones de la selección sub21 española y deja destellos cada vez que juega con el combinado nacional. No obstante, Thomas Tuchel no ha contado demasiado con él, convocándolo solo en 6 ocasiones, 3 de ellas sin disputar un solo minuto. Solo ha podido ejercer sus funciones frente a Hertha y Augsburgo, jugando 90 minutos en cada uno, y el descuento frente al Colonia.

De hecho, el propio club dirigido por Peter Stöger ha sido relacionado con el pivote pamplonense de cara a una posible cesión en este mercado invernal.

Pero en realidad la voluntad del jugador es seguir en el barco del BVB, o almenos eso ha revelado su padre en una reciente entrevista para la radio de Euskadi. Sus palabras fueron las siguientes: “Me gustaría que mi hijo se quedase en Dortmund pero con más minutos. Entiendo que el equipo es uno de los mejores de Europa y que tiene una plantilla muy fuerte. Pero Mikel ha demostrado en la sub21 que está en un buen nivel. También lo ha hecho en su equipo jugando en una posición que creo que es desconocida para él, pero quien toma esas decisiones son el club y el entrenador.” Para terminar de zanjar los rumores que rodean a Merino acabó sus declaraciones con una afirmación clara: “Mi hijo quiere jugar en Dortmund.”

La impresión de Miguel Merino no se aleja en absoluto de la realidad, ya que su hijo ha jugado en la posición de central cuando en Osasuna y en la selección sub21 siempre lo ha hecho en la de pivote defensivo e incluso mediocentro algo más adelantado. El perfil del jugador es de una gran polivalencia, capaz de recuperar el esférico desde atrás y con un temple de organizador. Desde los primeros partidos que disputó en pretemporada se vio como Tuchel lo ubicaba en el eje de la zaga y le limitaba sus subidas hacia la parte ofensiva.

En ocasiones se le podían ver las ganas de incorporarse hacia adelante y recular al instante, como recordando que no estaba en su puesto habitual. Cierto es que la parcela atacante del Dortmund está más que cubierta, pero tal vez Merino debería ser enfocado como un recambio natural de Weigl o una pieza que le complemente en el centro del campo, para que no esté tan solo. De central no termina de explotar ni de tener la oportunidad de mejorar, ya que tiene que pasar un proceso largo de adaptación que tampoco está teniendo por la falta de continuidad.

Por si no fuese suficiente, los fuertes rumores de los fichajes de Omer Töprak (central) y Mahmoud Dahoud (mediocentro) de cara al mercado estival hacen cuestionar la continuidad de Mikel Merino en el Signal Iduna Park. Por ahora una cesión podría ser positiva para las tres partes: el jugador recibiría los minutos que busca, el club que le acoja dispondría de un jugador excelso y el Dortmund recibiría a un futbolista evolucionado respecto al que se fue. Veremos como avanza la situación a lo largo del mercado.

Imagen de portada: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images.