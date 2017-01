Max Meyer decide su futuro con el Schalke 04

Una de las perlas de la cantera del Schalke 04, Max Meyer, ha revelado a medios alemanes que tomará una decisión sobre su futuro en el conjunto minero, “a más tardar en verano”. El contrato del talentoso mediocampista vence hasta 2018, y actualmente es uno de los mejores sub-21 del mundo; sin embargo, desde las directivas se tiene el deseo de renovarle dicho contrato, proceso que aún no se da, como el mismo Meyer comentó a WAZ: “Es probable que haya en el verano una decisión sobre mi futuro”.

Y no es casualidad, pues el volante creativo, que ha actuado incluso de delantero centro y extremo, ya ha despertado el interés de algunos clubes, sobre todo ingleses. El Tottenham Hotspur ha sido relacionado con Meyer de forma particular, incluso, se dice que los ‘Spurs’ iban a ofertar por él este verano que pasó.

Yendo con calma

A pesar de todo ello, Max Meyer tiene una actitud tranquila al respecto. “Al leer algo (sobre rumores), sé que no terminará en nada; de lo contrario mi representante me diría algo al respecto. Me siento muy relajado ahora, tengo todo el tiempo del mundo y ando sin presiones, pues mi contrato aún tiene año y medio de vigencia”. Schalke parece tener la misma idea, aun sabiendo que no entrarán en el mercado internacional. Peter Peters, director financiero del club, afirmó que, aún siendo el caso de que no entraran al mercado, no venderían a ningún jugador.

Tras preguntársele a Meyer si la clasificación en Europa League fue determinante en dicha decisión, él respondió: “Bueno, es mi quinta temporada seguida con partidos europeos, y siempre los tuvimos. Por supuesto, es un criterio, pero no es el único”. Sobre si pensaba quedarse mucho tiempo en el club, tal como el actual capitán Benedikt Höwedes, afirmó: “Eso es algo que no puedo decidir ahora, aún tengo mucha carrera por delante. Además, el negocio del fútbol es demasiado rápido para planificar con tanta antelación”.

Tal parece que Max Meyer quiere decidir con la cabeza fría su futuro, y, con año y medio de contrato por delante, podrá demostrar con su juego si realmente debe quedarse. O, de lo contrario, irse de Gelsenkirchen.