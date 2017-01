Juventus se interesa en schalkerista Kolasinac

El lateral izquierdo del Schalke 04 ha despertado el interés de la Vecchia Signora que quiere reforzar su carril defensivo. El jugador bosnio está cuajando una gran temporada donde está jugando casi todos los partidos de Bundesliga en su totalidad.

Gianluca Di Marzio, reportero italiano experto en fichajes, informó al rotativo Tuttosport de que Patrice Evra no querría continuar en la Juventus dado que Alex Sandro le ha ganado la batalla por ocupar un puesto en el once titular.

Sead Kolasinac también finaliza su contrato con el club de Gelsenkirchen cuando termine la presente temporada, lo cual le permitiría elegir entre la renovación o irse a otro lugar sin que el Schalke percibiese nada por su marcha. El propio Di Marzio especuló sobre un traspaso prematuro en el mercado invernal, el cual se podría cerrar por una cifra cercana a la de los 4 millones.

Giuseppe Marotta, director general y deportivo de la Juventus, ha hecho unas declaraciones para Rai Sport en las que se refiere al jugador bosnio: “Nos gusta mucho, es una opción para nosotros. No negamos que estamos valorándolo para un futuro, veremos que sucede con el tiempo. Que acabe contrato el 30 de julio es un punto a favor. Sabemos que no somos los únicos interesados y que hay varios clubes que le siguen de cerca.” Uno de esos clubes puede ser el Bayern München, aunque los rumores sobre el interés bávaro no han cobrado la misma intensidad.

Markus Weinzierl, entrenador de los Mineros, ha utilizado en alguna ocasión un sistema táctico construido a partir de la 3-5-2, justo la disposición empleada por Massimiliano Allegri en la Juventus. El mejor rendimiento del jugador bosnio lo hemos visto en encuentros donde se ha utilizado dicho esquema.