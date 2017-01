¿Puede ser Nagelsmann el futuro del Bayern?

Su récord no admite discusión: El Hoffenheim de Julian Nagelsmann es el único club de las grandes ligas europeas que permanece invicto en su liga. Por esa y otras razones, muchos piensan que el joven entrenador es el candidato ideal para el banquillo del FC Bayern, una vez finalice la etapa del italiano Carlo Ancelotti, y las especulaciones no se han hecho esperar. Ya circulan rumores de que el club bávaro podría estar interesado en hacerse con los servicios del técnico más joven de toda la historia de la Bundesliga

En primer lugar, Nagelsmann nació a pocos kilómetros de München, factor que toma especial relevancia teniendo en cuenta la postura tradicionalista adoptada por el club. La dirigencia del Bayern vería con buenos ojos contar con los servicios de otro entrenador alemán y, más aún, oriundo de Baviera. Además, las palabras del presidente Uli Hoeneß fueron claras: deseaba “oír más alemán” en el vestuario. Sin embargo, no se trataría del primer acercamiento entre ambas partes. Hace unos años, el mismísimo entrenador se habría reunido ya con Hoeneß para tratar, por aquel entonces, su posible incorporación como técnico de las juveniles. Pero no hubo acuerdo dado que no podía compatibilizar su formación profesional con la función requerida en Säbener Straßse.

Una idea con tintes bávaros

Por otro lado, el estilo de juego de Nagelsmann es del que gusta en el FCB: presión alta en la salida, contragolpes rápidos y directos y recelo con el regate excesivo, en el cual considera que “la suerte juega un papel importante”. Además, el enfoque y calidad técnica es también un punto vital: juego de dos toques y circulación fluida para que el equipo sea ofensivo y rápido en las transiciones. Mentalidad bávara en su estado más puro.

¿Cuál sería la mejor manera de mostrar que todo eso no se queda únicamente en palabras? Sí, dentro del campo. Y esto se ve en la facilidad que tiene el Hoffenheim actualmente para variar su disposición táctica en el campo según el rival o el momento del partido, y según las necesidades del equipo. A diferencia de otros, Nagelsmann juega con esta baza a su favor, lo que sirve para desconcertar y tomar desprevenido a cualquier rival.

Obviamente hoy por hoy solo es posible hablar analizando los resultados, las declaraciones, los planteamientos y las palabras que vienen de uno y otro lado, pero cuando tantos indicios coinciden, parece que únicamente es cuestión de tiempo que ambas posturas terminen convergiendo.

Foto de portada: Alexander Scheuber/Bongarts/Getty Images