Aubameyang: “Para alcanzar el siguiente nivel debo irme en verano”

El delantero gabonés hizo unas declaraciones explosivas en el día de ayer donde afirmaba que este verano es el que le va a separar si quiere crecer como jugador.

Pierre-Émerick Aubameyang fue el invitado del programa Team Duga de la emisora de radio francesa RMC Sport, presentado por Christophe Dugarry, ex futbolista que militó en el Milan y el Barcelona, entre otros.

En la entrevista, el ariete africano dijo las siguientes palabras sobre un cambio de equipo: “Esta es la pregunta que me hago a mi mismo. Es un momento especial, pero pienso en una despedida en verano. Tengo 27 años y creo que si quiero pasar al siguiente nivel, me tengo que ir este verano.” Aubameyang siempre ha mostrado abiertamente su sueño de jugar en el Real Madrid por la promesa que le hizo a su difunto abuelo, pero jamás fue tan claro en cuanto a una marcha definitiva.

No obstante, también barajó la posibilidad de quedarse: “Tenemos que mirar posibles ofertas y donde voy a jugar. Si no las hay, eso significaría que terminaría mi carrera aquí.” Su contrato finaliza en 2020 pero no sería de extrañar que haya interés por parte de clubes más poderosos. Sobre la opción de vestir de blanco dijo: “Todavía es un sueño, pero no ha habido demasiada conversación.” Por último, descartó totalmente el fútbol chino como destino.

UN POSIBLE SUSTITUTO VASCO

Es bien conocida la agilidad en los despachos del Borussia Dortmund, gracias al gran trabajo de Michael Zorc, Hans-Joachim Watzke y la excelente red de ojeadores que tiene montada el club del Signal Iduna Park.

El principal candidato, según el diario español Marca no sería otro que Iñaki Williams, extremo derecho del Athletic de Bilbao. El perfil del joven de 21 años es parecido al de Aubameyang, explosividad, altura y físico. No obstante, los galones de Aritz Aduriz no han permitido al jugador ejercer sus funciones en la punta de ataque, por lo que la posición sería inusual para él. Además, la entidad vasca no está dispuesta a negociar por una cifra inferior a los 50 millones, que de cumplirse sería el fichaje más caro de la historia del club alemán.