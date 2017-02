Bailey refuerza al Leverkusen en el cierre del Deadline Day

Era cuestión de tiempo a que se haga oficial. Bayer Leverkusen ha fichado al delantero jamaicano Leon Bailey. Aunque en un principio el jugador de 19 años iba a llegar en el mercado de verano, El Leverkusen logró llevárselo ahora con un contrato hasta 2022.

“Con Leon Bailey hemos traído a otro jugador muy prometedor en un acuerdo a largo plazo”, aseguró el director general de Bayer 04, Michael Schade, quien a su vez manifestó que se trata de un talento codiciado en Europa: “Este muchacho también estuvo en la lista de favoritos de muchos otros clubes europeos. Por ello estamos todavía más felices de haber concretado la contratación”.

Por su parte, el director deportivo, Rudi Völler, cree que Bailey, quien puede jugar en la Champions League a pesar haberlo hecho en la Europa League para Genk (marcó cuatro goles en la fase de grupos), encaja perfectamente con el sistema del equipo: “Es un jugador inusualmente rápido que dará un poder adicional a nuestro ataque. Estamos seguros de que Bailly será un gran éxito para nosotros”.

Por otro lado, la palabra del jamaicano, quien portará la camiseta número 9, no se hizo esperar: “Bayer 04 es un buen club. Me gustaría dar mi siguiente paso importante aquí. Leverkusen es bien conocido como un club donde realmente uno se puede desarrollar. Y la forma en que juegan al fútbol es atractivo. Me gusta eso”. Si bien el monto no fue especificado, se presume que Leverkusen pagó 13,5 millones de Euros por el punta que ocupó todas las posiciones de ataque en Genk: por ambas bandas y también como centrodelantero.

Con su llegada, el Leverkusen gana un refuerzo de ataque aunque se rumorea que este jovencito puede ser el punto de partida para la salida de alguna referencia de la delantera de los Obreros. Julian Brandt ha tenido sus observaciones de varios equipos de la Premier League, al igual que Karim Bellarabi, quien ha regresado de su lesión.