Mainz 05, casa de altas y bajas españolas

El mercado de fichajes en la Bundesliga ha dado para mucho para hablar, especialmente si nos centramos en el peculiar suceso que ha protagonizado FSV Mainz 05, a pocos días de dar por cerrado el período de traspasos de invierno, “Los Carnavaleros” han hecho oficial la contratación en forma de cesión de Bojan Krkić y ha cedido a su compatriota José Rodríguez al Málaga C.F. Ambos españoles que ante la falta de minutos prefirieron cambiar sus rumbos.

El exblaugrana a pesar de que había vuelto a parecerse a ese joven que empezaba a deslumbrar en el FC Barcelona, no llegó a ser todo lo regular que le requiere su exclub, por lo que esos tres goles en lo que llevamos de temporada de la Liga Premier inglesa no son suficientes para convencer a Mark Hughes (actual entrenador del Stoke City inglés). Tras su paso con idas y venidas en Barcelona, Roma, Milán y Ajax, el de Liñola probará ahora en Maguncia

Así en lo que viene uno libera la ficha otro, el exmadridista José Rodríguez, que deja su espacio a Bojan, eso sí, sólo hasta que termine la temporada. El alicantino, que debutó de la mano de José Mourinho en el Real Madrid, no ha podido evitar ser otro canterano al que el Madrid le complica su futuro y es que, su cesión al Deportivo de La Coruña, le valdrìa en teoría un hueco entre la élite en el equipo de su amores. Sin embargo, no lo vería así la directiva que lo vendería en el verano de 2015 al Galatasaray turco, eso sí, con posible recompra. Tras una gran temporada en Turquía lo fichó el Mainz, pero sus tres partidos jugados hasta ahora no son suficientes y por ello a querido volver a España.

Es de tener en cuenta, que los dos futbolistas tienen una larga carrera por delante: Bojan con un palmarés alucinante y aún, esperando a que rompa de una vez por todas, se une al español Jairo Samperio en su aventura en tierras alemanas. Mientras tanto, José Rodríguez, ha tenido que salir hacía la Costa del Sol española, como su compañero Gianluca Curci (jugador libre), para convencer al director técnico Martin Schmidt. Ya veremos cómo evolucionan estos casos que al igual que el sueco Robin Quaison son prospectos que podrían dar un brillante futuro al Mainz.