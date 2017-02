Nagelsmann le da un guiño al Bayern

En la última semana, al entrenador más joven de la historia de la Bundesliga se lo ha vinculado con un posible interés del Bayern a futuro.

El actual entrenador del TSG Hoffenheim ha cambiado totalmente la mentalidad de un club que hace unos años solo pensaba en conservar la categoría y hoy piensa en puestos de clasificación a competiciones europeas. No solo ese ha sido su principal logro si no que, con un plantel que no es de los mejores valuados en Bundesliga, Julian Nagelsmann construyó un equipo que nadie quiere enfrentar.

A vistas de su futuro, el técnico es consciente de que su trabajo en el Hoffenheim le abrirá muchas puertas a futuro y reconoció: “Si algún día tendría una oferta atractiva podría estar interesado”. Y finalizó: “Hay varios clubes de Europa que no rechazaría si tendría la oportunidad”.

El entrenador de 29 años tiene contrato hasta 2019 con los de Sinsheim y cuando se lo ha consultado al respecto, manifestó: “Mi carrera no tiene un plan. Mi ambición principal es ganar títulos sin importar el club en donde esté”. Y sobre el interés el interés del Bayern, Nagelsmann se mostró un tanto divertido: “Creo que son rumores mediáticos y no reales”.

Un diamante en bruto

Sin dudas, el futuro del joven director técnico es impredecible. Lo que está en claro es que no tardará en llegar a dirigir a un club grande de Europa. En la actual temporada, los Pueblerinos cosechan 8 victorias, 10 empates y apenas una derrota (frente al RB Leipzig, revelación de la temporada).

Las brillantes estadísticas del Hoffenheim y los problemas actuales que está pasando el Bayern han prestado a la especulación mediática de que Carlo Ancelotti abandonaría Baviera y Nagelsmann sería el principal candidato a reemplazarlo. Al día de hoy, solo son rumores pero revisando las declaraciones del joven técnico podríamos decir que si quiere ganar títulos, no podría rechazar una posible oferta del último campeón alemán.