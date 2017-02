Octavos de Final: Bayern-Arsenal, Dortmund-Benfica

El torneo de clubes más prestigioso del mundo vuelve al ruedo, y los dos clubes más destacados de la Bundesliga vuelven también a la acción. Repasaremos la actualidad del Bayern y del Dortmund de cara a sus encuentros europeos.

Borussia Dortmund, en horas bajas

La crisis que azota al BVB se agudizó este sábado con una derrota más que inesperada en casa del colista Darmstadt. Con la situación de la Südtribune en el limbo, problemas entre los directivos y un esquema que no termina de cuajar, Dortmund viaja a Portugal para enfrentar mañana al líder de la liga portuguesa, el SL Benfica, la cual promete ser una llave difícil de asegurar, y de hecho, es una de las más parejas de los octavos de final de la Champions. La ida en Portugal será clave para los de Tuchel, y un gol en el Estádio da Luz podría ayudarles a encaminar el resultado a su favor.

Para ello, no obstante, BVB no podrá contar con Mario Götze por lesión, y Marcel Schmelzer y Lukas Piszczek viajaron con el equipo a Lisboa, pero sin garantías de que puedan jugar los 90 minutos. Dura tarea para Dortmund, que deberá tratar de asegurar un buen resultado pensando en la vuelta en su casa.

FC Bayern, a tropezones

Un empate bastante inesperado en casa ante Schalke y una victoria in extremis de visita en casa de uno de los colistas, Ingolstadt, dan muestra de que el Bayern necesita ciertos cambios en su juego. Muy a pesar de que no han perdido, hay cierta tensión en las toldas de Ancelotti, y varios de sus jugadores ya lo han expresado (Antes de subir: link al artículo sobre comentarios de jugadores del Bayern).

Además, terminar detrás del Atlético de Madrid en la fase de grupos no ha sido muy halagador, puesto que le dieron a su rival de octavos, el Arsenal inglés, la ventaja de casa en la llave. Este miércoles los londinenses visitarán el Allianz Arena con el objetivo de sorprender a los bávaros, que no contarán con Jerome Boateng por lesión. El resto de la plantilla está a disposición del técnico Ancelotti. Los bávaros no cejarán en sus esfuerzos por asegurar un buen resultado en casa, para viajar tranquilos a Londres.

Ambos clubes, Bayern y Dortmund, esperan conseguir buenos resultados que los lleven a la siguiente ronda, y seguir demostrando que la Bundesliga tiene con qué pelear entre los grandes europeos.