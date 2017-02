Ben-Hatira: “Darmstadt no pudo hacer frente a presiones externas”

En un video publicado en su perfil de Facebook, el mediocampista Anis Ben-Hatira rompió el silencio y criticó al Darmstadt por haber cedido antes las presiones que derivaron en su salida del club en enero. Del mismo modo, el internacional tunecino defendió su cooperación y compromiso con la organización islámica Ansaar International.

“El club me dijo que no podían hacer frente a todas las presiones externas que estaban teniendo (por su cooperación con la organización Ansaar Interantional) y que esto los tenía totalmente abrumados”, indicó Ben Hatira, quien luego de su salida de Darmstadt fichó con el Gaziantepspor turco, y sentenció: “Me molestó que dijeran en una declaración pública que sentían que mi cooperación estaba errada, pues nadie me dijo, en ningún momento, que les parecía que estaba mal”.

Darmstadt había rescindido el contrato de Ben-Hatira durante la ventana de fichajes de invierno debido a las intensas críticas que surgieron por su cooperación con Ansaar International. Esta asociación islámica está calificada como “firmemente enlazada con el Salafismo (grupo de extrema derecha) alemán”, y para el futbolista el hecho de distanciarse de la organización no era opción.

Ben-Hatira se despega del extremismo

Ben-Hatira financia varios proyectos de ayuda con la organización y en su video indicó: “Nunca he reclutado a nadie. Yo he llegado por mi cuenta a Ansaar International. Soy un futbolista y para mi es importante no estar involucrado de ninguna forma con el extremismo”.

Es por ello que, para el tunecino, un distanciamiento de Ansaar significaría era inaceptable por el comprimiso que tenía asumido y lo rechazó pese a que la dirigencia de los Lirios se lo habían solicitado. “Me pidieron algo que moralmente y básicamente no podía aceptar. Por ello, me he distanciado del equipo para poder continuar con mi cooperación y mis proyectos a futuro con la organización”, concluyó el jugador.

