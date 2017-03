Fecha 24 de la Bundesliga – Qué partidos ver

Llega la jornada 24 de la Bundesliga, y aquí tenemos la previa de tres partidos que prometen emoción y serán importantes de cara a la recta final de liga.

SC Freiburg – TGS 1899 Hoffenheim

El Friburgo viene de salir victorioso del Commerzbank Arena ante el Eintracht de Frankfurt por 2:1, y ya va más tranquilo al tener casi cumplido el objetivo de la temporada, que era salvar la categoría después de volver a la máxima categoría del fútbol alemán. El equipo ya sueña con puestos europeos puesto que, solo están a dos puntos del equipo que marca el corte europeo.

Por su parte, el Hoffenheim sigue en su senda de no perder encuentros, tras vencer al Ingolstadt en el Wirsol Rhein-Neckar Arena, con un contundente 5:2. Esta campaña está siendo muy positiva para los Carnavaleros, llegando a ser una de las revelaciones de la temporada junto al RB Leipzig, y no se quieren descolgar como ya le pasó al Hertha la temporada pasada y con Nagelsmann al frente no da la sensación de que vaya a ser así.

Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach

Y en el último partido de la jornada verá al Hamburger SV, en condición de local frente al Gladbach. El HSV cada vez está en una situación más comprometida, ya que ahora mismo ocupa la plaza de PlayOff de descenso aún habiendo ganado el anterior encuentro por la mínima frente al Hertha de Berlín.

Delante, llega un Borussia en racha que después de la llegada de Hecking ha empezado a enderezar el rumbo, y lleva 5 partidos seguidos sin conocer la derrota en las diferentes competiciones disputadas, uno de ellos frente al mismo Hamburg en la DFB Pokal donde se llevaron la victoria y el pase a semifinales del Volparkstadion.