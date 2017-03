Resumen de la Bundesliga: Fecha 24

BAYER LEVERKUSEN 1:1 WERDER BREMEN

Debutaba en el banquillo del Bay Arena, Tayfun Korkat como nuevo entrenador del Bayer Leverkusen. Comenzó bastante bien con el gol, a los siete minutos, de Kevin Volland. Los locales fueron mejores en toda la primera mitad e intentaron sentenciar el partido cuanto antes pero no estuvieron acertados de cara al gol. Sin embargo la segunda parte fue otra historia y los de Nouri mejoraron en su juego, y en el minuto 80 obtuvieron su recompensa gracias al mito Claudio Pizarro que ponía las tablas. A todo esto se sumó el final más emocionante de cualquier encuentro, que fue el penalti a favor de los farmacéuticos en el último minuto de partido, que Toprak desaprovechó encumbrando a Wiedwald como héroe de la jornada. Se coloca el Leverkusen décimo con 31 puntos, y el Werder Bremen con 26, décimo quinto.

HERTHA BSC 2:1 BORUSSIA DORTMUND

La jornada seguía con un duelo por Europa en la capital germana. Comenzaron muy bien los locales, uno de los mejores equipos en casa de toda la Bundesliga, con el gol de Salomon Kalou pero hubo que esperar hasta el minuto 55 para que un Pierre-Emerick Aubameyang en racha, que no había logrado hacerle nunca un gol al Hertha, empatase el encuentro. Pero el buen momento de los de Tuchel en Bundesliga llegaría a su fin con el tanto, a los pocos minutos, de Marvin Plattenhardt que ponía el definitivo 2-1 en el luminoso. El Hertha suma así 40 puntos en la quinta posición, y el BVB sigue tercero a seis puntos del Leipzig.

RB LEIPZIG 0:1 VfL WOLFSBURG

El resultado más sorprendente de toda la fecha se dio en el Red Bull Arena con el pinchazo del Leipzig frente a un Wolfsburg ,que entrega en bandeja medio campeonato al Bayern München. Son ya diez los puntos de diferencia los que separan a los dos principales contendientes por el título y eso fue por culpa de un jugador ex- FCB como Mario Gómez, que hizo el único gol en el minuto 9, sentenciando a los de Ralph Hassenhüttl pero sin suerte. Otro pinchazo más para los Toros con un equipo que lucha por el descenso (como la última derrota contra el Hamburgo.

Una vez acabado el encuentro, fuentes del club de Leipzig informaron de un incidente en el vestuario, y es que Naby Keita, uno de los jugadores revelación de la Bundesliga, sufrió un desvanecimiento al término de l partido y fue trasladado al hospital más cercano en el que detallaron cómo fue la pérdida de conocimiento que había sufrido el jugador, motivada por su enorme esfuerzo físico durante el encuentro.

FC BAYERN MÜNCHEN 3:0 EINTRACHT FRANKFURT

En el Allianz este encuentro sirvió para reafirmar el gran momento de los de Ancelotti, y el peor de toda la temporada del Eintracht, que no tuvo ninguna opción. En el minuto 38 Robert Leweandowski hacía el primero, en el 41 era Douglas Costa el protagonista y finalmente en el 55 firmaba un doblete el delantero polaco. Finiquitando así el club bávaro el encuentro en menos de 20 minutos. Imagen muy pobre la ofrecida por el conjunto de Niko Kovac que ve, como poco a poco, se le escapa el objetivo para competir en Europa la siguiente temporada. A pesar de ello, continuan sextos sacando un punto al Köln.

DARMSTADT 98 2:1 MAINZ 05

Partido para la esperanza del Darmstadt, que logró una buena victoria en casa frente al conjunto de Martin Schmidt, sumando así su cuarta en la temporada. No pudo empezar mejor para los locales el encuentro, y es que tan sólo habían pasado 13 minutos y ya estaban ganando por dos goles. Aytac Sulu hizo el primero en el 5 de partido, y en el minuto 12 fue Sidney Sam, ex de Schalke 04, quien convertía el penalti y ponía muy cuesta arriba las opciones de puntuar del Mainz. Sin embargo, los Carnavaleros reaccionaron antes del fin de la primera mitad con un gol de Robin Quaison, su primero en Bundesliga. En la segunda mitad expulsaron a Mario Vrancic por doble amarilla, y con media hora aun por disputarse el Mainz tenía serias opciones de llevarse algo del Merck-Stadion am Böllenfalltor. Se sucedían las ocasiones, siendo la más clara un balón al palo de Pablo de Blasis, pero el marcador ni se movió. Así, el Darmstadt sigue a nueve puntos de la salvación, y el Mainz se coloca a tres de la promoción de descenso.

SC FREIBURG 1:1 TSG HOFFENHEIM

El Hoffenheim visitaba Friburgo en busca de tres puntos que serían vitales con los pinchazos de sus máximos rivales esta temporada. Sin embargo tras una primera mitad con intercambio de golpes y sin grandes ocasiones, se cumplía el minuto 56 cuando Maximilian Phillip adelantaba a los locales. La reacción de los de Julian Naggelsmann no se tuvo que esperar más de cuatro minutos, ya que Andrej Kramaric ponía las tablas en el 60 de partido. A partir de ahí los visitantes fueron claramente superiores llevando el peso del partido, y controlando la posesión en busca de ocasiones. Y tuvieron bastantes, aunque el marcador no se iba a mover más, las estadísticas así lo indican y es que los Pueblerinos tuvieron un total de 23 disparos en comparación a los 6 tiros totales de los de la Selva Negra. Con este resultado los de Sinsheim están cuartos a un punto de los de Tuchel, y el Friburgo a un punto de Europa con 34 puntos.

FC INGOLSTADT 04 2:2 1.FC KÖLN

Y es que esta jornada fue la de los pinchazos en la parte de arriba de la tabla. El Köln también se dejó puntos en esta fecha 24 en el campo de un Ingolstadt que está peleando por la salvación. Los locales hicieron un buen partido, sin embargo tuvieron que reaccionar en dos ocasiones. El primer gol lo conseguía Anthony Modeste en el minuto 15, desde los once metros, y la respuesta de los Schanzer llegó antes del descanso, en el minuto 42, cuando Darío Lezcano ponía las tablas. Al arranque de la segunda parte, los de Peter Stöger eran consciente de la importancia de los tres puntos tras las derrotas y empates de sus perseguidores, y se volvieron a adelantar en el minuto 61, otra vez Anthony Modeste, que sumaba su gol número 19 en liga. En ningún momento los vistantes tenían controlado el encuentro y se vió en el minuto 69 en el que Romain Brégerie, a pase de Pascal Gross, lograba el empate en el Audi Sportpark, con el que sigue a 7 puntos de la promoción por el descenso.

SCHALKE 04 3:0 FC AUGSBURG

En el Veltins Arena se abría la jornada dominical de la Bundesliga, que nos iba a dejar dos partidos más. Clara superioridad de los de Markus Weinzierl que sólo que tuvieron que esperar cuatro minutos para que Guido Burgstaller los pusiera por delante en el partido. Dominio y control de la posesión de balón, y superioridad aplastante de los mineros, que en el minuto 35 ya estaban ganando 3:0, gracias a otro gol de Guido Burgstaller en el 29, a pase de Choupo-Moting, y al tanto a diez minutos del final de la primera mita de Daniel Caligliuri, con una asistemcia más en la temporada de Sead Kolasinac. Media tabla para el Schalke y el Augsburg que está a dos puntos de la promoción.

HAMBURGER SV 2:1 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Tres puntos de vital importancia para el Dino esta jornada. No sólo son tres más sino que significan puntuar después de que sus rivales hayan puntuado(Ingolstadt, Darmstadt y Werder Bremen) y una subida de moral ya que se consiguió remontando el encuentro, tras el gol de Andreas Christensen en el minuto 23 y con un gol en los últimos minutos del partido. La lucha no cesa para los Hanseáticos, y no se rinden, quieren que el reloj siga contando las horas y los días que peranecen en la máxima categoría. La reacción del empate, al gol inicial del central danés fue de Filip Kostic en el minuto 36 de encuentro, que ponía el marcador igualado al descanso. En la segunda mitad los Potros adelantaron líneas y fueron a por el partido, lo que no contaban era con el gol en el minuto 80 de Bobby Wood, que era el quinto en su cuenta particular, haciendo soñar a los aficionados con la salvación, y alejando de Europa al equipo de Dieter Hecking.