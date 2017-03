Wolfsburg: puliendo carroceria y apretando tuercas

“Qué bueno sería no tener cuatro días, sino cuatro semanas. Pero eso no existe, todo tiene que ser rápido.” Eso dice Andries Jonker, entrenador con su objetivo que es preservar al Wolfsburg en la Bundesliga. Con tal de pulir cosas para las jornadas finales del torneo, el DT tuvo un partido de preparación durante esta semana: Wolfsburg vs. Wolfsburg.

En los preparativos para la Fecha 24, Jonker mostró una prueba interna en el Volkswagen Arena. Un equipo anaranjado (un potencial equipo titular) contra un equipo blanco. El entrenador explicó sobre la inusual práctica que fue un “Wolfsburg ante Wolfsburg”. De hecho, el DT lo vivió como si fuera un partido real. En un momento, interrumpió el juego y se fue a las gradas para obtener una mejor visión de su conjunto.

También, desde el principio de la semana, Jonker fue programando sus pistas en vistas al juego del fin de semana ante el RB Leipzig.

En el supuesto equipo titular (anaranjado), Koen Casteels volvió como portero, Ricardo Rodríguez se movió por el lesionado Jeffrey Bruma en la defensa central al lado de Robin Knoche. Yannick Gerhardt mostró una sólida actuación, junto a Jakub Blaszczykowski y Vieirinha. En el doble seis, actuaron Luiz Gustavo y Riechedly Bazoer; mientras que, en el ataque, se vio a Yunus Malli, Maximilian Arnold y Daniel Didavi detrás del líder Mario Gómez.

En el equipo blanco se vio un mix de suplentes y jugadores sub-23, sobre todo en la defensa con Hendrik Hansen, Sebastian Wimmer y Amara Condé. Por su parte, Joshua Guilavogui, Paul Seguin y Christian Träsch hicieron su regreso con la pelota en juego. Se esperaba algo de Philipp Wollscheid, sin embargo, por una distensión del abductor no ha contado con él. Con los goles de Daniel Didavi para el potencial once titular y Borja Mayoral para los suplentes, la práctica terminó 1:1; mientras Jonker muestra que en esta lucha por no descender no deja nada al azar.

Estos entrenamientos han mostrado que, muchos de los cambios que ha venido introduciendo el técnico, se verán reflejados sobre el campo. Rodríguez fue central, Casteels desplazó a Benaglio, Bazoer fue titular y la delantera no se vio afectada en lo más mínimo con referencia a la preparación.

Métodos novedosos que buscan recoger el ritmo del VfL Wolfsburg, todavía empatado a 26 puntos por la plaza de la Relegation.