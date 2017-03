Para el Ingolstadt, abril será el mes decisivo

La situación para el FC Ingolstadt es complicada. Durante toda la temporada han estado en puestos bajos, viendo a los ojos al descenso. A día de hoy, los de Walpurgis se encuentran a siete puntos del puesto de play-off por el descenso. Pero a pesar de que el futuro parezca oscuro para ellos, una de sus principales figuras, Almog Cohen, se encuentra con mucha confianza de cara a las próximas jornadas.

El israelí cursa su cuarta temporada en la institución. Viene de anotar hace dos jornadas ante el Hoffenheim, un gol que en su momento representó el empate y que puso a soñar con los tres puntos. Sin embargo, y bajo sus propias palabras, se mostró “un poco decepcionado” con el resultado final de 2:5 para los de Nagelsmann.

“Sencillamente no puedo entender como concedimos goles tan simples en los últimos 20 minutos. El equipo entero no funcionó”, indicó Cohen con cierto tono de amargura.

Luego de sacudirse el mal rato por el resultado, fue un poco más crítico e hizo saber que en el equipo entienden que, pase lo que pase, siguen dependiendo de ellos mismos y se muestra muy seguro que el club pueda salvar la categoría y tener un año más en la élite. “Nosotros no miramos al resto, nos enfocamos en nuestro trabajo. Para el final de la temporada deberíamos tener 36, 37 puntos”. Una tarea titánica pues en los restantes 11 juegos de la temporada deben marcar tantos puntos como han hecho en los 23 partidos jugados hasta ahora.

ABRIL, EL MES DE LA SALVACION

Sin embargo, en Ingolstadt tienen un plan. Entre febrero y marzo les tocó un calendario muy duro del cual, hasta el momento, no han salido muy bien parados, enfrentando a equipos que están en la parte alta de la tabla. En abril, la situación puede ser mucho más llevadera para ellos.

“Abril es el mes más importante del calendario, ahí debemos tener máxima concentración”, analiza el mediocampista. La razón es muy simple, un total de cinco partidos con equipos que están de la mitad de tabla para abajo (Mainz, Augsburg, Darmstadt, Wolfsburg y Werder Bremen).

Ahora, poner todos los huevos en la canasta de abril puede ser arriesgado. Primero hay que terminar marzo, donde restan dos partidos duros contra el Köln en casa y el Borussia Dortmund fuera, antes del parón por fecha FIFA. Luego, dependerá de los resultados obtenidos por todos para encarar ese carrusel de partidos. Sí, dependen de ellos, pero podría ser muy tarde en su objetivo de mantenerse en la 1.Bundesliga.

Cohen está al tanto, y a pesar de saber lo delicado del asunto se muestra seguro de su equipo. “Debemos sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los próximos dos partidos. Con 3 o 4 puntos de esos 6, nos metemos en la pelea. Confiamos en que podemos derrotar a cualquiera”.

Solo queda esperar. De nada valdrá la confianza que se tenga si los resultados no se dan. Esperar hasta el final para hacer el trabajo no es la mejor idea. Pero, a veces las circunstancias llevan a eso. Ojalá, y por el bien del equipo, no sea muy tarde y podamos verlos en Primera la próxima temporada.

Imagen de portada: Marc Müller/Bongarts/Getty Images.