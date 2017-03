El 1860 München complica su relación con la prensa

Después de la derrota frente al St. Pauli por 1:2, como es costumbre Vitor Pereira, entrenador de los Leones, debía dar la conferencia de prensa, pero esto no ocurrió, ya que, Hasan Ismaik decidió prohibirle el derecho a responder las preguntas de los distintos medios. Esto no ha caído nada bien en el ámbito periodístico que acusa al empresario jordano de limitar la libertad de expresión y de prensa.

Ismaik es socio del 1860 Munich desde marzo de 2011, pero en el último año ha tomado gran poder debido a que él está construyendo un nuevo estadio para el club. Desde ese momento, los malos tratos no solo son para los medios de comunicación, si no para los empleados de otros clubes. Después del partido del fin de semana, Andreas Rettig, ex director de la DFL y actual director del St. Pauli, ha criticado duramente el accionar del club de Baviera y dijo: “No podemos permitir que maneje la libertad y el respeto de los empleados, medios y otros clubes por la cantidad de dinero que invierte”.

La respuesta no tardó en llegar y el club se expresó por un comunicado donde aclara que no buscan restringir la libertad de prensa ni de opinión pero que no van a aceptar ataques personales ni críticas injustificables sobre el club o la directiva. Además, anunciaron que van a asistir a una reunión oficial de conciliación con la Asociación Alemana de Periodistas Deportivos. Por último, manifiestan que quieren tener una relación profesional de respeto mutuo, ni más ni menos.

En un primer análisis surge la pregunta: ¿Por qué los aficionados y la directiva deja que un inversionista tome semejantes decisiones? En 2011, el club estaba al borde de la quiebra y recibieron dinero de Jordania y Kuwait. A partir de ahí, el 1860 estuvo sometido a los frecuentes caprichos de Ismaik que maneja el club como si fuera un juguete personal.

Los casos de este tipo cada vez son más y la DFB deberá tomar cartas en el asunto y ponerle límites a este tipo de acciones y manejos en los clubes. La regla del 50+1 todavía está vigente y debe hacerla respetar para que los clubes no se conviertan en prisioneros frente a sus inversionistas. Tal como dijo Rettig: “No debemos permitir que tomen nuestros derechos por dinero”.