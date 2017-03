Martin Schmidt: “La Bundesliga se ha emparejado brutalmente”

La Bundesliga esta temporada ha tenido varias sorpresas. Podemos hablar del sorprendente RB Leipzig, que el Freiburg este a solo dos puntos de competiciones europeas o el inesperado rendimiento de algunos grandes como Schalke o Bayer Leverkusen. Pero lo más significativo es que ya no se ve una liga donde los primeros se alejan considerablemente del resto.

Martin Schmidt, entrenador del Mainz que este sábado visita a Darmstadt, advierte que por más de la mala situación de su rival no será nada fácil. En la última entrevista con los medios dijo: “En todos los partidos que han jugado, tuvieron situaciones claras de gol que no pudieron concretar”. En un primer análisis Schmidt trata de explicar que la liga no tiene rivales muy inferiores al resto y recuerda que apenas el Bayern pudo ganar 1 a 0 en cancha de Los Lirios.

El director técnico de Los Carnavaleros abre un nuevo debate que quizás muchos dejaron pasar. Con mucha razón, aunque se quiera sacar la presión de ser candidato sobre un debil Darmstadt, la Bundesliga está pasando por un momento totalmente superador, ya que, es de las ligas más parejas del mundo. Martin Schmidt dijo: “En el pasado era bastante rápido que los punteros se escapen pero ya no pasa eso, hay una gran paridad entre 15 equipos sobre 18 en la liga”.

Si hoy hacemos el ejercicio de mirar la tabla descubriremos varios justificativos de esa apreciación. BVB que va tercero está a solo 10 puntos del Freiburg que va octavo por el momento. Pero todavía más llamativo es la pelea por no descender. Hoy, Hamburg estaría jugando la promoción en el puesto 16to pero solo está a 10 puntos de Freiburg.

Repasando partido por partido, también tuvimos resultados y rendimientos que demuestran el emparejamiento. El ejemplo más claro fue en la jornada 20 donde, con excepción de Bayern, todos los equipos de arriba perdieron con los que pelean por no descender: Darmstadt 2:1 Dortmund; RB Leipzig 0:3 Hamburg; Wolfsburg 2:1 Hoffenheim; Schalke 2:0 Hertha Berlin.

En la temporada pasada, Borussia Dortmund que se ubicó en el segundo puesto en la tabla de posiciones le saco una distancia de 18 puntos al tercero. Hoy por hoy, ya no vivimos en esa realidad y como bien dijo Schmidt, la liga está transitando por un equilibrio “sano” que alimenta totalmente la competencia y es muy beneficioso para todos los espectadores.