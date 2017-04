Duda en el arco de Wolfsburg: ¿Benaglio o Casteels?

Diego Benaglio, portero suizo de 33 años, veterano en el equipo y con más experiencia que cualquier jugador del club, ex internacional con Suiza con quien llegó a disputar 3 mundiales (2006,2010 y 2014). Y por otro lado, Koen Casteels, guardameta belga de 24 años, la apuesta joven que ya sabe lo que es tener continuidad en el once inicial, y que entre sus grandes partidos destaca la Supercopa Alemana que el Wolfsburg ganó al gigante Bayern, en los penaltis.

Entre estos dos nombres está la gran incógnita para el técnico Andries Jonker. Estas últimas jornadas, el titular ha sido Koen Casteels, pero los resultados no han sido muy buenos por lo que la pregunta sobre quién debe estar bajo los palos en el Volkswagen Arena, está más que nunca, en el aire. Con Dieter Hecking, ex entrenador del Wolfsburg y ahora director técnico de los Potros, el belga era quien tenía el cartel de titular pero con la llegada de Valerien Ismaël Benaglio recuperó su plaza.

Hoy, los tiempos son distintos y Andries Jonker ya ha sido preguntado en las ruedas de prensa acerca de la duda que existe en una posición clave en el campo: “No es algo que me preocupe ahora mismo”, alegando que aún debe pasar el parón de selecciones y sentenció: “Es algo que debo pensar un tiempo y mi mente ya decidirá”.

Jonker se encuentra en su llegada con este “problema”, en el cual debe elegir una u otra opción. Con el suizo, la portería del Wolfsburg tendrá experiencia además de un líder nato con las tablas suficientes en Bundesliga. Mientras que con Casteels, Jonker apostaría a la juventud y el rédito que puede alcanzar con su proyección.

A su vez, hay que decir que si no apuesta por el guardameta belga, hay muchas posibilidades de que no continúe la próxima campaña. Gran incógnita la de la portería de los Lobos, que el ex entrenador de la academia del Arsenal, define como un “agradable problema”.

Foto de portada: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images