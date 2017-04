Hoy debuta Schweinsteiger en la MLS

El exinternacional alemán Bastian Schweinsteiger debutará este sábado (21:ooh CET) en la Major League Soccer de Estados Unidos (MLS) con su nuevo equipo Chicago Fire, anunció el mediocampista el pasado miércoles. El alemán fue presentado como Jugador Franquicia del equipo en la mañana y en la tarde realizó su primer entrenamiento con el equipo.

“Me siento preparado, me he estado entrenando antes de venir a Chicago, pero aún necesito entrenar con el equipo, por supuesto. Estoy listo para jugar cuando el entrenador me necesite”, dijo el nuevo dorsal 31 después de su primera práctica.