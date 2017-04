Fecha 27: ¿Qué partidos ver?

Después de una fecha 26 plagada de goles y emociones, se viene otra jornada muy prometedora en la Bundesliga, con duelos muy interesantes que definirán mucho en la lucha por puestos de Europa. Además del Dortmund – Hamburg y el Hoffenheim – Bayern, la fecha de entre semana tiene otros tres buenos partidos.

1. FC KÖLN – EINTRACHT FRANKFURT

Duelo de necesidades en el RheinEnergie Stadion. Ambos clubes vienen alicaídos en la temporada, con Frankfurt encadenando siete partidos sin victorias y con Colonia ganando sólo uno en el mismo lapso. No obstante, el ariete francés Anthony Modeste sigue enrachado con el gol, y las Cabras apelarán a su goleador para continuar agarrados de la 6° casilla, que les da cupo europeo. Pero con las Águilas del mexicano Marco Fabián con los mismos puntos en la tabla y hambrientas de victoria, todo puede pasar. La ventaja para los locales: Frankfurt no les saca puntos de su casa desde la temporada 2009/10.

WERDER BREMEN – SCHALKE 04

Bremen recibe a Schalke en el Weserstadion en un duelo de levantadas. Los Verdes vienen de golear al Freiburg 2:5 de visita y encadenan seis encuentros al hilo sin perder (cinco de ellos victorias), todo ello a pesar de varias bajas sensibles (Junuzovic y Gnabry, por ejemplo). Por su parte, los Mineros vienen de un empate con sabor a victoria en el Revierderby ante Dortmund en casa, y ya van con tres encuentros sin derrotas, además de que pelean aún en Europa League (cuartos de final). Sead Kolasinac es el único en duda para viajar, aparte de las ya conocidas bajas de Naldo y Embolo. Un dato les juega en contra el martes a los locales: sólo han ganado 3 de los últimos 20 enfrentamientos ante Schalke, y hace 9 años no le ganan en casa. Aroma de partidazo a la orilla del río Weser.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH – HERTHA BERLIN

Un duelo que no les cae muy bien a los capitalinos cuando visitan el Borussia Park, donde no le sacan puntos a los Potros desde 2012. Ambos conjuntos vienen en una forma irregular, con el Berlin tratando de no caerse de puestos de Europa, y el Mönchengladbach buscando sumar puntos que le permitan meterse de lleno en la apretada pelea. ‘La vieja dama’ viene de perder sus últimos 2 encuentros, y el ‘Gladbach’ no gana hace 3. Los Potros no contarán con Kramer (rodilla), Stindl y Johnson (ambos muscular); el Hertha, por su parte, no cuenta con Ibisevic (suspendido por acumulación de tarjetas), Weiser (desgarro) ni con Lustenberger (osteítis púbica). Partido bisagra para ambos clubes, que deben superar sus bajas y encontrar estabilidad en los resultados si quieren continuar en la pelea.