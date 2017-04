Weinzierl: “Hay que conseguir más talentos como Lewandowski”

A pesar de que el FC Schalke 04 ya ha invertido más de 40 millones de euros en transferencias en la presente temporada con las compras de los servicios del delantero suizo Breel Embolo y el mediocampista argelino Nabil Bentaleb, Los Mineros, en cabeza de su entrenador Markus Weinzierl, parecen desear la llegada de más jugadores para la próxima Bundesliga.

Weinzierl parece dudar de la calidad de su escuadra y sumado al factor de las lesiones, (Embolo [tobillo], Abdul Rahman Baba (ligamento cruzado] y Naldo [problema muscular] ) son los hechos que hacen reflexionar que quizás necesiten nuevo talento en su ya larga plantilla de jugadores.

El entrenador ha comentado lo siguiente:

“Ahora es el momento de reforzar el equipo con buenos jugadores, encontrar talentos como los de Lewandowski, Modeste del Colonia o Aubameyang”.

No obstante, reconoce que al final “todo depende de la calidad del equipo” Además, reconoce que la labor de Christian Heidel, director deportivo, difiere de la hecha en 1. FSV Mainz 05, su anterior club, donde hay “necesidades diferentes” a las del club minero. Desde la dirección deportiva se preguntará por jugadores.

Cabe recordar que Schalke es casi siempre candidato a entrar a competencias europeas, más que todo a UEFA Champions League, lo cual pone una enorme presión sobre los hombros del adiestrador a la hora de dirigir al equipo. Él mismo reconoce que “todo esto ha sido una montaña rusa de emociones en la temporada, que me ha quitado hasta el sueño a veces”, más después del peor inicio de campaña en la historia del Schalke (5 derrotas al hilo).

“La carga mental y física es fuerte, pero no debo dejar que eso me enferme”. Así, Weinzierl destacó que sabe que no ha cumplido con las expectativas y que maneja un alto nivel de estrés. Con esto, se ve la necesidad de reforzar al equipo en todas las posiciones, para lograr devolver a Los Azules el lugar que acostumbra estar: peleando por puestos de competencias europeas.