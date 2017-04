Fecha 29: Previa Bayer Leverkusen – Bayern München

El Bayern München encara este partido sabiendo que es muy complicado no pensar en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, los cuales le harán viajar a Madrid para jugar el próximo martes al Estadio Santiago Bernabéu.

Después de la derrota en el Allianz Arena frente al conjunto merengue, los bávaros visitan un siempre complicado BayArena ante un Bayer Leverkusen que es uno de los equipos más imprevisibles de la competición. Pese a no tener las mejores sensaciones tras la cita europea, lo cierto es que el Bayern viene de endosarle un 4-1 al Borussia Dortmund y de mostrar una gran superioridad ante el que posiblemente es el equipo que más puede competirle por plantilla. Para este partido seguirá sin poder contar con Mats Hummels en el eje de la zaga y Robert Lewandowski será duda hasta el último momento. Al polaco se le espera para Madrid, pero al central alemán parece que no se le verá en el terreno de juego de la capital española.

Por otro lado, el conjunto aspirinero no ha levantado cabeza desde la marcha de Roger Schmidt y desde que Tayfun Korkut ocupa el banquillo solo han podido sumar una victoria en los últimos 5 partidos de Bundesliga. Obtuvieron los 3 puntos en su visita al Darmstadt, principal candidato al descenso, además de empatar en casa contra Werder Bremen y Wolfsburg. No pudieron evitar la derrota en el campo del Hoffenheim ni en el del Leipzig. Sin embargo, puntuar ante el que va camino de revalidar el título podría significar una inyección de moral que hiciese soñar al Leverkusen con Europa, puesto que pese a ir duodécimo está a 6 puntos del sexto (Freiburg) que marca el último puesto de la Europa League. La misma diferencia es la que tiene con el Augsburg, decimosexto clasificado en el puesto de promoción de descenso, por lo que no puede permitirse perder puntos si quiere si quiere mantener la categoría.