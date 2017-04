FC Bayern, ¿y ahora qué?

“Estoy orgulloso de mis jugadores, de cómo se han sacrificado, cómo lo han dado todo.” Con esas palabras resumía Carlo Ancelotti la derrota 4-2 en el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu (con prórroga incluida) ante el Real Madrid. Son múltiples los halagos, alabanzas y elogios al carácter mostrado por el equipo bávaro en la eliminatoria de la máxima competición europea, sin embargo tanto aficionados, como dirigentes, club y plantilla saben que eso no es suficiente.

El Bayern es un club al que se le exige el máximo en todas las competiciones año tras año, y cualquier eliminación, sea en las condiciones que sea, supone un fracaso en la temporada y en la exigencia tanto propia como procedente del exterior.

A lo largo de las semanas anteriores, han sido varios los condicionantes que han influido -en mayor o menor medida- el devenir de esta eliminatoria. Los hay a nivel físico: la lesión de Hummels, las molestias de Neuer (que han terminado en lesión de largo plazo), o la lesión de Lewandowski. Pero también los hay a nivel deportivo: las expulsiones sufridas (en ambos encuentros), el rendimiento goleador de Müller, la imagen ofrecida ante el Hoffenheim y que se reprodujo en alguna fase del encuentro… Y es que todos estos factores, además se pueden extrapolar a distintas fases de la temporada que está realizando el club, ya que alternándose o cambiando los protagonistas todos se han reproducido en una o varias ocasiones anteriores.

La escasa aportación goleadora de Müller; la intermitencia de Ribéry; el menor rendimiento de Coman y Douglas Costa en comparación al año pasado; Boateng no atraviesa su mejor estado; Alaba no está teniendo tanto impacto ofensivo… El hombre gol y el que siempre tira del carro es Lewandowski. Si bien es cierto que los mediocampistas han incrementado su aportación goleadora y que Robben está cuajando una temporada sensacional, cuando el polaco no ve portería el equipo sufre en gran parte de las ocasiones.

A todo esto se le añaden las lesiones y ausencias, dando como resultado una temporada en la que hay que tirar de pundonor y sacrificio para afrontar los partidos y no tanto de táctica y calidad técnica.

No se trata de hacer un escarnio del Bayern. Está haciendo buena temporada y si finalmente consigue la Bundesliga y alcanza la final de Pokal y la gana, será una fantástica temporada. Pero es el Bayern y se le exige lo máximo. Al club y a sus jugadores.

Y es que para muchos éste era el año del Bayern. Marcado por el anuncio de las retiradas de Philipp Lahm y Xabi Alonso, todo el mundo esperaba una energía extra para aprovechar por última vez la calidad y esfuerzo aportado por estos jugadores. En cambio, lo que se ve en Liga, por ejemplo, es una competición apretada, con el RB Leipzig como perseguidor, que mantiene el pulso a pesar de su condición de recién ascendido. En Champions también se vieron las derrotas ante el Rostov y el Atlético de Madrid que supusieron terminar el grupo en segundo lugar.

Las salidas citadas anteriormente dejarán un vacío importante, no sólo en las posiciones, si no en la plantilla y en el carácter a imprimir en determinadas situaciones o encuentros de la temporada. La manera en que se suplan estas bajas, determinará el futuro del Bayern a corto y medio plazo. Ya están confirmados los fichajes de Süle y Rudy, ambos del Hoffenheim, que pueden quedar englobados tanto en el papel de refuerzo como de apuesta por la regeneración de plantilla de cara al futuro.

Las primeras pistas que aparecen en la prensa hablan de una posible salida de Douglas Costa de Alemania. El brasileño, que llegó del Shakhtar Donetsk en 2015, se encuentra insatisfecho ante la falta de minutos en el club, según ha informado Sky Germany. El propio canal ha insistido en que el Bayern vería con buenos ojos la oferta preparada por el Tottenham Hotspurs de 35 millones de euros por Costa.

De igual forma, el conjunto bávaro sondea las posibilidades para fichar a un segundo portero de garantías, ante la inminente salida de Sven Ulreich este verano. Según varios medios germanos, el Bayern estaría en contacto con los asesores del camerunés del Ajax André Onana, joven guardameta que en la presente campaña se ha asentado en la titularidad del Amsterdam Arena.

Sin embargo, el resto de la planificación para el futuro es un completo enigma. No se debe descartar que se produzcan salidas o incorporaciones sorpresa a modo de refuerzo en el mercado estival para seguir manteniendo esa percepción de que el Bayern tiene plantel para pelear todo, pero tampoco debería sorprender que se decidan por hacer una o varias apuestas a favor de la gente joven de que dispone. Buscar la mezcla perfecta entre músculo, juventud, experiencia y personalidad. Ese es el reto que tiene por delante hoy por hoy el Bayern.

Imagen de portada: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images.