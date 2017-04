Así fue la Fecha 30 de la Bundesliga

COLONIA 1:1 HOFFENHEIM

En un partido cerrado y parejo, los visitantes lograron sacar un punto in extremis que les aseguró cupo en competencias europeas la próxima temporada de la mano de Julian Nagelsmann, sin dudas una de las revelaciones de esta temporada. Bittencourt abrió la cuenta para los Cabreros, pero el centrocampista del Hoffenheim Kerem Demirbay logró capitalizar un error de la defensa local en los minutos finales del encuentro, ya en tiempo de adición. Gracias a este resultado, Hoffenheim aún sueña con la Champions.

HAMBURG 1:2 DARMSTADT

Como si de una épica se tratara, Darmstadt no resigna sus casi nulas posibilidades de quedarse en primera. Y lo hizo de manera tremenda frente a un insípido Hamburg, que no fue capaz de capitalizar sus opciones, y cuyo único gol fue un tanto en propia puerta de los Lirios. Cabe destacar que Darmstadt había perdido todos y cada uno de sus partidos fuera de casa, pero este triunfo rompió la racha. Darmstadt está prácticamente condenado, pero no se da por vencido. Hamburgo, por su parte, se mete en serios problemas para evitar la pelea por el descenso, quedando apenas un punto por encima del puesto de promoción.

INGOLSTADT 2:4 WERDER BREMEN

Los Verdiblancos remontaron un duro partido en casa de Ingolstadt, que parecía tener controlado el encuentro. La gran figura fue sin duda Max Kruse, que con un póker de goles (incluida una tripleta en los últimos 12 minutos) puso el partido a favor del Bremen, que está más prendido que nunca en la lucha por puestos europeos y con 10 partidos invicto (8 victorias). Ingolstadt, por otro lado, deberá pelear hasta el final por no descender, y quedó a 5 puntos de la salvación.

FRANKFURT 3:1 AUGSBURG

El mexicano Marco Fabián se erigió como gran figura de las Águilas tras marcar un doblete finalizando la segunda mitad, en un partido que Augsburg ganaba gracias a un tempranero gol de Gouweleeuw, pero que al final terminó por perder estrepitosamente. Ante Rebic remató la remontada, con lo cual Frankfurt acabó una racha muy negativa de 10 encuentros al hilo sin ganar en Liga y revivieron sus esperanzas de Europa. Augsburg sigue en puesto de promoción y con Ingolstadt respirando en la nuca, no se pueden descuidar.

HERTHA BERLIN 1:0 WOLFSBURG

Los Lobos continúan en problemas en la parte baja de la tabla tras la derrota en el Olímpico de Berlin, donde un solitario tanto de Vedad Ibisevic fue suficiente para darle los 3 puntos a los locales, que aún conservan casilla europea y querrán mantenerla hasta el final, defendiéndose de rivales como el Colonia y el Bremen.

BAYERN 2:2 MAINZ

Gran sorpresa en el Allianz Arena, con Mainz 05 sacando un valiosísimo punto ante el multicampeón liguero. Bojan abrió la cuenta y Robben igualó luego, pero el tanto de Brosinski de penal por poco y le da los 3 puntos a los Carnavaleros, de no ser por Thiago Alcántara, que logró empatar la contienda. Bayern ya acumula 4 sin ganar en todas las competencias, y Mainz sigue en problemas, pero con la moral alta tras este resultado.

MÖNCHENGLADBACH 2:3 DORTMUND

Partido vibrante en el Borussia Park, en el que los Potros lograron tener la ventaja en el partido y no la supieron capitalizar. Reus anotó de penal la apertura, cumpliendo inexorablemente la ley del ex. Stindl emparejó y un desafortunado gol en contra de Schmelzer volteó las tablas. Pero Pierre-Emerick Aubameyang entró al partido (inició en el banco) y en menos de 2 minutos tras entrar empató de nuevo. Raphael Guerreiro culminó la remontada de cabeza, asegurando también al Dortmund en Europa la próxima temporada.

FREIBURG 2:1 BAYER LEVERKUSEN

El sueño europeo del Bayer Leverkusen se esfuma de a poco, y la derrota ante Freiburg ahoga casi cualquier esperanza de clasificación, estando más cerca del puesto de promoción que de los europeos. Nils Petersen abrió la cuenta antes del cuarto de hora, y Volland logró empatar de penal el encuentro. Pero un gol sobre el final de Pascal Stenzel frustró las intenciones de los de la fábrica, que ahora tendrán que ensarzarse en la pelea por evitar el descenso. Freiburg, con su victoria, mantiene viva su aspiración a copas europeas.

SCHALKE 1:1 RB LEIPZIG

Los Toros Rojos no aprovecharon el desliz del Bayern y sacaron un empate de un siempre complicado Veltins Arena. A pesar del gol de Timo Werner al cuarto de hora de juego, Schalke no se amilanó y recién entrado el segundo tiempo empató con gol de Huntelaar. Schalke aún no resigna opciones de clasificación a Europa, pero tendrá que hacer un final casi perfecto si quiere lograr clasificar. Leipzig siguió a ocho puntos del Bayern y espera poder recortar pronto esa diferencia para poder aspirar al campeonato.