Los posibles fichajes del Bayern Múnich

El Bayern Múnich está a nada de salir campeón en la 16/17. Sin embargo, la Champions League sigue siendo la materia pendiente de un equipo que domésticamente ya no tiene nada que demostrar. Y es por ello que desde ya piensan en que refuerzos incorporar a su disciplina para seguir dominando en sus fronteras y buscar nuevamente levantar la orejona.

Durante las dos semifinales de FA Cup, los Bávaros estuvieron realizando labor de espionaje para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.

El Bayern busca fortalecer una ya muy robusta línea ofensiva. Para ello, han estado siguiendo muy de cerca las acciones de Alexis Sánchez, atacante del Arsenal.

El contrato del chileno vence en 2018, siendo el objetivo número uno del Bayern para verano. Sus 24 goles y 12 asistencias esta temporada son la carta de presentación del sudamericano, cuyo rendimiento en las últimas temporadas ha venido gustando mucho en Säbener Strasse.

Lothar Matthaus, otrora capitán del campeón alemán, ve con muy buenos ojos la incorporación del chileno: “Sánchez es un gran jugador, sería una buena incorporación para el Bayern. Puede jugar como extremo e incluso como delantero centro. Creo que beneficiaría mucho al equipo”.

Hay varias razones por las cuales la incorporación de Sánchez sería muy interesante para el Bayern. En primer lugar, la baja producción que ha tenido Thomas Müller, como compañero de Robert Lewandowski. A eso se debe sumar que un refrescamiento en una posición de tanta demanda física como la de extremo puede ayudar a Arjen Robben (33) y Franck Ribery (34) para rotar y mantenerse frescos.

Y, adicionalmente, Douglas Costa ha estado frecuentemente envuelto en rumores de salida, motivado por los pocos minutos que ha visto bajo la tutela de Carlo Ancelotti. En caso de salir, la posición de extremo dejaría una plaza libre muy demandada.

Matthaus también tuvo palabras para Costa, dándole más fuerzas a su tesis de incorporar a Sánchez: “Costa ya no es el jugador que era cuando llegó a Bayern, adicionalmente no me gusta que en varias entrevistas ha estado dando pistas sobre una posible transferencia. Eso no es bueno ni para él, ni para el equipo”.

EL SUSTITUTO DE PHILLIP LAHM

Phillip Lahm, el máximo estandarte del club, se retira este año, dejando vacío el lateral derecho. Sea quien sea su sustituto, cabe prever que será imposible relevar al 100% a un emblema de tal calibre. Entendiendo lo que iba a significar para el club conseguirle sustituto, anunció su retirada con tiempo para poder conseguir sin complicación a alguien que tome su testigo.

En las oficinas del Bayern han colocados sus ojos sobre Kyle Walker, carrilero del Tottenham Hotspur inglés, y quien viene de ser nombrado como el mejor en su posición en Inglaterra. El británico de 26 años no es un desconocido, pues incluso ha estado en la lista de clubes como el FC Barcelona y el Manchester United, viéndose últimamente vinculado con Chelsea y Manchester City.

Así las cosas, el Bayern estaría dispuesto a desembolsar un mínimo de 20 millones de euros para hacerse con los servicios de Walker, quien tiene contrato con la entidad londinense hasta 2021. Sin embargo, el DT del Tottenham, Mauricio Pochettino, ya ha hecho saber que hará hasta lo imposible por mantener a su lateral en el equipo. Por parte del jugador, es sabido que revisará su futuro en la institución al finalizar la temporada.

Para los ojos del Bayern, Walker, a pesar de presentar un poco de inconsistencia en sus actuaciones, ha tenido partidos muy sólidos durante esta temporada, siendo un lateral comprometido en defensa con una velocidad importante que puede ayudar a sus proyecciones en ofensiva. Su potencial es alto y su precio es relativamente bajo.

Además, en el Bayern tendría la baza de optar por títulos a nivel nacional y europeos, algo que, visto lo visto en los últimos años, no posee con absoluta certeza en el Tottenham. A ello se suma su dilatada trayectoria, pues a pesar de su juventud, cuenta ya con 226 apariciones en el primer equipo de White Hart Lane. Esas características lo hacen una pieza muy apetecible en Múnich.