El Arsenal se plantea la cesión de Özil

El futuro de Mesut Özil podría estar lejos del Arsenal. Eso afirma la prensa británica que coloca al jugador teutón fuera del conjunto inglés ante el bajo rendimiento que viene ofreciendo a lo largo de toda la temporada.

Según medios tan prestigiosos como The Telegraph, el equipo ‘gunner’ estaría planteándose ceder al mediapunta y construir el futuro equipo alrededor de la figura de Alexis Sánchez. El problema para el equipo del Emirates Stadium es que la única oferta formal sobre la mesa que tiene es la del Fenerbahce y la liga turca no parece ser del interés de Özil a sus 28 primaveras. Nadie duda de la calidad del germano, pero sigue lejos de ofrecer una regularidad acorde a sus honorarios. Fichado a golpe de talón en el verano de 2013, Özil no ha llegado a ejercer nunca ese papel de principal referente que Arsène Wenger intentó atribuirle desde el primer día.

Ese talento que brilla en días contados no ha colocado al Arsenal a la altura de los grandes en la Premier League, resumiéndose su trayectoria en estos cuatro años en dos trofeos de la FA Cup a la espera de la final del próximo 27 de mayo en Wembley contra el Chelsea.

Las cuotas de fútbol y sus diferentes pronósticos colocan al conjunto ‘blue’ como favorito en la final, lo que no deja de ser el mal menor para un plantel que podría quedarse fuera de la próxima edición de la Champions League y, por tanto, sin la liquidez suficiente para hacer frente a todas las fichas de sus estrellas. Y en caso de poder elegir, el Arsenal parece más dispuesto a hacer un esfuerzo por Alexis Sánchez. Al contrario que Özil, el chileno cuenta con varias propuestas para cambiar de aires que colocarán al Arsenal en la situación de tener que hacer un esfuerzo económico para retenerle.

Problemas con el médico del equipo

Y a un nivel por debajo de las expectativas en el caso de Özil, habría que añadir sus problemas extradeportivos. Desde que llegara procedente del Real Madrid, son varias las polémicas en que se ha visto envuelto y para encontrar la última no habría que retroceder mucho en el tiempo. El pasado fin de semana perdió las formas y los papeles con el médico del equipo tras la derrota contra el Tottenham que hace peligrar la presencia del Arsenal en la máxima competición continental.

A Özil no le sentó nada bien que fuera uno de los jugadores requeridos para pasar el control antidopaje y pagó su enfado con el galeno del Arsenal, al que llegó a insultar harto de ser requerido en este sentido. Eso dice el ‘Evening Stantdard’ que añade que el jugador terminó por patear en varias ocasiones una de las puertas del vestuario de White Hart Lane. Cabe recordar que el futbolista teutón termina contrato en 2018 y todo indica que no renovará cuando acabe su actual contrato.