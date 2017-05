Fecha 32: Previa Bayern Múnich – Darmstadt 98

El Bayern Múnich celebrará ante su público la obtención de su quinto título consecutivo en Bundesliga, cuando reciba este sábado a un Darmstadt que parece haber despertado tarde, y está a nada de sellar su descenso matemático a la 2.Bundesliga.

Para los de Carlo Ancelotti, las últimas tres jornadas serán meramente para cumplir con el calendario. Con la tranquilidad de saberse campeón en liga y estando eliminados de Champions y DFB-Pokal, el conjunto bávaro afronta sin compromiso alguno el encuentro de este fin de semana.

Esto puede servir para que el técnico le de oportunidad a aquellos con menos actividad durante la temporada y, por supuesto, para acompañar tanto a Philipp Lahm como a Xabi Alonso a jugar sus últimos minutos como profesionales.

La única batalla que quedaría por ganar es la del título de goleador. Y el Bayern estará abocado a que Robert Lewandowski, actual Torjäger de la liga, pueda alzarse con la distinción. Recordemos que el internacional polaco aventaja al gabonés del Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, por un solo gol (28 goles, contra 27 de la estrella africana).

Por su parte, por primera vez en la historia como equipo de Bundesliga, el Darmstadt 98 ha logrado encadenar tres victorias. Y si bien la reacción del conjunto de Torsten Frings parece ser un poco tardía, se trata de un intento desesperado, pero no por ello menos valedero, por salvar la categoría.

Los Lirios son el equipo con menos goles anotados en la temporada. De hecho, Lewandowski tiene más goles anotados que todo el equipo combinado. También son la segunda peor defensa del certamen. Así, los colistas deberán pelear no solo contra estas rotundas cifras, sino que en el balance histórico frente el Bayern, donde sólo han logrado sumar un punto.

El Darmstadt no tiene margen de error: un empate o derrota los haría descender matemáticamente. Pero lo peor es que no depende de sí mismo, ya que para salvarse no le alcanza con ganar todos los partidos sino que deben esperar por los resultados del Ingolstadt, antep

. Y, aún así, si todo sale bien para ellos, solo podrían asegurar su permanencia batiéndose a duelo contra el tercero de la segunda división en la Relegation.

Imagen de portada: Amelie Querfürth/AFP/Getty Images.