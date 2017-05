Las lesiones marcan la temporada del Schalke 04

Uno de los temores más grandes de cualquier equipo en el mundo es que la salud y estado físico de sus jugadores se deterioren al grado que uno o varios de ellos no puedan aportar a la causa del equipo. Y cuando varios jugadores pasan por la misma situación, obliga al equipo a modificar sus planes para la temporada.

Precisamente en una de las temporadas más irregulares e inesperadas para los Mineros de Gelsenkirchen, uno de los principales factores que ha jugado en su contra son las constantes lesiones de sus jugadores. Actualmente, ocho jugadores del conjunto azul se encuentran incapacitados para jugar. Las bajas más dolorosas fueron sin duda las de Breel Embolo (una fea fractura de tobillo ante Augsburg en la fecha 6), la de Naldo (rotura muscular en el inicio de la segunda vuelta) y, más recientemente, la del austriaco Alessandro Schöpf (rotura parcial del cruzado tras el juego ganado en Leverkusen). Tres bajas que pusieron en muy grave aprieto al ataque y la zaga del Schalke.

Además, la delantera ha sufrido constantes problemas, con Klaas-Jan Huntelaar, Franco Di Santo y Eric-Maxim Choupo-Moting pasando todos por etapas de inactividad, lo cual generó que el técnico use incluso a Max Meyer como delantero cuando estaba disponible (ahora también lesionado). Huntelaar ya está recuperado y juega, y Di Santo por fin tiene algo de minutos tras la lesión de Choupo-Moting, pero la falta de ritmo no les ayuda. Solo el buen rendimiento de Guido Burgstaller le da algo de brillo al pálido ataque minero.

El Schalke también la pasó mal en defensa: Sead Kolasinac, quien inició la temporada de forma bastante decente, ha venido acusando el desgaste y últimamente no juega muy seguido. Matija Nastasic es otro que ha tenido problemas musculares y que no ha podido jugar, obligando a utilizar prematuramente a Thilo Kehrer, que hasta hace no mucho estaba en las inferiores del Schalke.

Aunque Coke se recuperó de su lesión y ha logrado aportar cierta estabilidad defensiva, se ha tenido que recurrir a algunos jugadores que casi no tenían minutos esta temporada, como Dennis Aogo e incluso el veterano Sascha Riether. Aún es incierto si Atsuto Uchida logrará volver a mostrar el nivel de pasadas temporadas, y también se sabe que Benedikt Höwedes será operado en verano, con lo cual Schalke se deberá plantear fichar algún jugador defensivo este verano como prioridad máxima.

Pero también es cierto que toda esta situación deja mucho para pensar en Gelsenkirchen respecto del trabajo de los fisioterapeutas y la rotación. Se deben tomar medidas contundentes para que la plaga de lesiones que lo ha afectado esta temporada no lo vuelva a aquejar.