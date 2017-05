Las renovaciones del Dortmund, ¿acierto o error?

Entre la actualidad de las últimas semanas en lo que al Borussia Dortmund respecta hemos podido ver como Shinji Kagawa, Nuri Sahin y Lukasz Piszczek han extendido su vínculo con el club hasta 2018, en el caso del nipón, y 2019 en el de los otros dos futbolistas.

Acuerdos que mantendrán así la línea de la plantilla que busca Thomas Tuchel, una mezcla de juventud y veteranía lo más equilibrada posible en todas las líneas. Ello, a pesar de que cuenta con futbolistas de elevadas fichas y rendimiento en decaída como pudiera ser el caso del defensor polaco.

Shinji Kagawa no atraviesa su mejor momento. Ni de lejos. El japonés no ha podido gozar esta temporada de la regularidad de años anteriores. Ello, sin embargo, no le ha impedido dejar buenas actuaciones, sumando incluso tres goles y dos asistencias en sus cinco participaciones en Champions League.

Tras no haber cuajado en Old Trafford, Kagawa volvió en 2015 dejando buenas actuaciones, pero sin ser comparable con aquel mediapunta que llegó del Cerezo Osaka con 21 años. Pese a ello, es un acierto renovarle porque a la hora de hacer rotaciones permite que los titulares descansen sin bajar el nivel del equipo, aporta mucha amplitud a la plantilla.

En el caso de Nuri Sahin, las lesiones siguen mermando la trayectoria del turco que, sin embargo, ha rendido cuando ha contado con minutos. Tal fue la satisfacción de Tuchel que dejó en el banquillo a Gonzalo Castro en partidos posteriores para que el turco jugase en su lugar.

No obstante, una nueva lesión le ha retirado de los terrenos de juegos de forma provisional, aunque se le espera para afrontar la última jornada de la Bundesliga ante el Werder Bremen y la final de la DFB-Pokal frente al Eintracht Frankfurt. Las dolencias físicas han sido el gran problema de un Nuri Sahin que sólo ha podido disputar 29 encuentros oficiales en las últimas tres temporadas. Por lo tanto, podría hablarse de un acierto de renovación, siempre y cuando las lesiones mantengan las distancias con el ex del Real Madrid y Liverpool.

Por último y más reciente está la renovación de Roman Weidenfeller hasta 2018. El veterano portero de 36 años legó al Borussia Dortmund en el curso 2002-2003 procedente del Kaiserlautern. Nacido en la ciudad teutona de Diez, Weidenfeller se encuentra en ese punto entre merecer una despedida digna de una leyenda para su club y ser consciente de que su nivel no es el de otras épocas y que hay un jugador en su posición que lo hace notablemente mejor que él.

Cierto es que fue decisivo en partidos de esta temporada como el de la DFB-Pokal ante el Union Berlin, o ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu con un 2-2 final. Sin embargo, en otras citas donde el equipo le ha necesitado ha dejado evidente que no está al nivel y eso se ha traducido en errores y puntos perdidos para el equipo. Aplicando un filtro totalmente subjetivo, el BVB debería ir pensando en tener un portero que no haga echar de menos a Roman Bürki y en despedirse del tocayo del suizo con el homenaje pertinente.

Imagen de portada: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images.