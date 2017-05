Fecha 33: Previa Augsburg – Borussia Dortmund

La jornada número 33 de la Bundesliga dejará este sábado uno de los duelos más decisivos del final de campaña, cuando el Borussia Dortmund de Thomas Tuchel visite el WWK Arena del Augsburg. El Borussia Dortmund, que quiere consolidar su tercer puesto, se enfrentará a un Augsburg que no puede seguir perdiendo puntos si no quiere terminar jugando la promoción por no descendes.

A pesar de la importantísima victoria ante el Hoffenheim, y la vuelta de Marc Bartra a los entrenamientos con el grupo, la semana para el conjunto de Wesfalia se nubló por los rumores fuera del césped. Las declaraciones de Watzke, Director General del club, en torno de la continuidad de Tuchel han sido el tema de toda la semana y, sin dudas, ha caído mal en el equipo, la directiva y los aficionados.

En el principio de la temporada, el objetivo de BVB era conseguir la clasificación directa a Champions League y por ahora se estaría cumpliendo, más aún tras la última victoria ante un rival directo como el Hoffenheim. Sin dudas, no pueden darse el lujo de perder puntos debido a que el equipo de Nagelsmann estará al acecho, ocupando la cuarta plaza a sólo dos puntos del Dortmund.

Por el lado del cuadro bávaro, los de Manuel Baum llegan con un sabor semi amargo, ya que, a pesar del trabajado empate de la última fecha ante el Borussia Mönchengladbach, al Augsburg sólo le vale con ganar para asegurarse la permanencia.

Habitualmente Augsburg es un club que termina en mitad de tabla, incluso peleando por clasificar a Europa League. Todo ha sido diferente en esta temporada. Están a dos puntos de la promoción y no cabe de que tendrán que trabajar hasta el último minuto para conseguir la salvación.

Las causas son muchas pero, principalmente el bajo rendimiento de la plantilla en el primer semestre del campeonato, que acabaría costando el puesto a Dirk Schuster, parece el origen de una temporada para el olvido. Tras Schuster, el interino Manuel Baum llegó al banquillo directamente desde el filial, cosechando hasta la fecha seis victorias, cuatro empates y ocho derrotas.

A pesar del empate a uno alcanzado en la primera vuelta en el Signal-Iduna Park, el Augsburg deberá salir este sábado al césped sabiendo que sólo los tres puntos le harían depender de sí mismo para salvarse.