Tecnología y cantera, el éxito del Hoffenheim

Ya es de conocimiento mundial la excelente campaña que ha realizado el Hoffenheim en esta temporada. Pero lo desconocido para muchos aficionados es el trabajo de fondo que ha facilitado semejante éxito para un club, que proviene de una ciudad con poco más de 30 mil habitantes, donde el fútbol es la principal atracción.

En 1990, con el club en la séptima división alemana, Dietmar Hopp decide comprar la principal masa accionista que se encontraba en venta por ese tiempo. Hopp había jugado en su pasado en el club de Sinsheim, y cuando dejo su actividad como futbolista profesional fundó la conocida empresa de tecnología SAP. Desde aquí en adelante el club necesitó una re-estructuración en todas sus áreas, tardando 18 años en ascender hasta la 1.Bundesliga.

Después de la gran inversión que hizo Hopp, La Achtzehn 99 se convirtió en una de las mejores academias de Alemania según la Double Pass, empresa que se encarga de monitorear el trabajo que realizan los clubes de fútbol en sus canteras. Recordemos que esta empresa fue contratada por la DFB en el año 2006 para que las evaluaciones tengan la mayor neutralidad posible.

Como si eso no fuera poco, Hoffenheim es el equipo que tiene la mayor cantidad de jugadores en la actual selección Sub-19 y, hoy por hoy, ocho futbolistas del equipo ideal de la Bundesliga se formaron en la academia de Sinsheim.

El fútbol del futuro

En el año 2009 la directiva del club se propuso empezar a estudiar otros métodos de mejora para incorporar al centro de entrenamiento en Zuzenhausen. Es aquí donde entra la empresa de Hopp, SAP, clave en el desarrollo de distintas herramientas.

En el campo de mejoras, el Hoffenheim goza de dos máquinas que prácticamente marcarán el futuro de la nueva generación de jugadores. La primera de ellas es “Footbonaut”, una especie de jaula en donde los jugadores reciben balones y deben enviarlos en los agujeros que se iluminan.

El control de balón y la precisión en el pase son, a simple vista, las habilidades que más se potencian. Pero el ejercicio esconde además una búsqueda de potenciar la serenidad del jugador, acostumbrándolo a ser inteligente y efectivo en sus entregas.

La segunda maquinaria es “Helix” y se trata de un monitor curvo que cubre los 180º de visión de la persona que interactúa con él. En el monitor, el objetivo es seguir con la vista cuatro de ocho jugadores que se iluminan al momento de empezar la evaluación y que corren por todo el campo visual. “Helix” sirve para mejorar el campo visual de los jugadores y que, al momento de correr con el balón, puedan interpretar el curso de las jugadas ya ensayadas.

Holger Kliem, Gerente de Comunicación de Hoffenheim, afirma que “tener el apoyo de SAP nos permite experimentar con muchas herramientas totalmente distintas”. “Nuestro objetivo es mejorar el aspecto mental y agudizar los sentidos de nuestros jugadores”, concluye.

Estas nuevas tecnologías, según expone Kleim, son fundamentales en la formación de los jugadores más jóvenes. En este grupo de prodigiosos talentos sobresale el fichaje del Bayern Múnich para este verano, Niklas Süle.

Desde su debut en Bundesliga con 17 años, Süle destacó por un portentoso físico (1,95 m. de estatura) y una insólita naturalidad a la hora de sacar el balón jugado desde su área. En la actualidad, a sus 21 primaveras, siendo internacional absoluto con Alemania, y con más de 100 partidos jugados en 1.Bundesliga, Süle se perfila como uno de los mejores centrales de Europa para la próxima década.

No caben dudas de que no siempre los avances tecnológicos permiten a los equipos ser efectivos, pero Hoffenheim no es un club que se destaque por tener un gran presupuesto para fichajes. Es por ello que invertir en su cantera y su campo de entrenamiento ha resultado ser a largo plazo un gran acierto que deberían imitar muchos clubes en situaciones parecidas. De momento, los de Nagelsmann jugarán en la próxima Champions League, esperando mostrar a Europa su buen hacer dentro de sus instalaciones.

Imagen de portada: Lukas Schulze/Bongarts/Getty Images.