Así triunfó el RB Leipzig esta temporada

Un equipo que nunca está exento de polémica es el RasenBallSport Leipzig pues ha capturado el foco de muchos aficionados al fútbol a nivel mundial, aunque no siempre por las razones que deberían ser. Su surgimiento y meteórico ascenso a la élite generan muchas cuestiones que se han discutido a lo largo de su primera temporada en la Bundesliga. No obstante, nadie puede negar que el éxito que ha tenido el club de Sajonia a nivel futbolístico es inédito. Por tal motivo, repasaremos algunas de las razones futbolísticas por las que Los Toros Rojos se han merecido un lugar en el foco en la élite del fútbol alemán.

UN MAESTRO DE LA TÁCTICA

¿Quién lidera este proyecto? No es Guardiola, ni Ancelotti, ni Mourinho. Uno que -hasta hace no mucho- era desconocido en Alemania tomó las riendas de un equipo que se volvió imparable en muchos tramos de la temporada. Ralph Hasenhüttl es el director técnico que logró armar un equipo dinámico, con muchos jóvenes y jugadores de un bajo perfil, para convertirlos en verdaderos ases del juego, con un fútbol muy ofensivo que no descuida la retaguardia. Cambios de ritmo fulminantes, presión alta y goles de camerino han hecho de Los Toros un hueso duro de roer.

LOS PROTAGONISTAS EN EL CAMPO

Quizá el caso más notorio sea el de Naby Keïta, el guineano que sobresalió en el Red Bull Salzburg de Austria. Con su vocación ofensiva, pases precisos y un cañón en su pie derecho, se ha convertido en uno de los mediocampistas más completos de Europa. Otro destacado es el sueco Emil Forsberg, que con sus 21 asistencias se ha convertido en el compañero perfecto para meter goles en El Leipzig. El alemán Timo Werner en especial ha sido el receptor predilecto de Forsberg, y en buena parte gracias a sus pases el dorsal 11 ya contabiliza 21 anotaciones esta temporada. Cabe reslatar que la dupla Werner-Forsberg ha estado implicada en 11 goles, sea que uno u otro anote o asista.

La defensa no se queda atrás. el húngaro Péter Gulécsi ha demostrado ser un portero de categoría, dejando nada menos que 9 veces la malla invicta. De la misma manera, el también alemán Willi Orban, capitán y bastión defensivo, ha sido catalogado como uno de los mejores defensores de la temporada, junto con su compañero Marvin Compper.

Aunque también hay héroes silenciosos en el equipo del oriente alemán. El mediocampista Diego Demme, corazón de la generación de juego, es uno de esos que sin hacer ruido ha contribuido al equipo para ganar partidos. Asimismo, es el caso del austriaco Marcel Sabitzer, del brasileño Bernardo entre otros que han logrado aportar a un colectivo que promete mucho en Alemania y Europa.

ASTUCIA

No se podría hablar del éxito del RB Leipzig sin hablar de la gestión de Ralf Rangnick, un viejo conocido en el fútbol alemán. Gracias a su política como director deportivo de fichar jugadores jóvenes y prometedores, El Leipzig se ha convertido en el lugar perfecto para que los juveniles exploten su talento al máximo. El equipo cuenta con un sistema muy sólido de categorías inferiores y con infraestructura de punta para el desarrollo de las mismas (comparable a la del TSG 1899 Hoffenheim o el Borussia Dortmund).

Por otro lado, en diciembre de 2016, la dirigencia decidió adquirir en propiedad el estadio de Leipzig (Red Bull Arena ahora, antes Zentralstadion) y se tienen planes de ampliarlo a 57.000 espectadores, con el fin de atraer más público y por supuesto, asentarse en la élite alemana.

El RB Leipzig puede no ser el equipo de tradición y convencional de siempre, pero sin duda, le han dado otro sabor a la Bundesliga. Uno que hace tiempo necesitaba de algo “distinto”.

Fotografía de portada: Boris Streubel/Bongarts/Getty Images