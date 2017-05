El Borussia Mönchengladbach más irregular

No cabe duda que la temporada para el Borussia Mönchengladbach no salió según lo previsto. No sólo porque no cumplieron los objetivos de mantenerse en puestos europeos, sino que, en ningún momento tuvieron oportunidad de cumplirlos. Y como si eso no fuera poco, no encontraron un juego sólido para aspirar a mayores cosas en el campeonato.

Inconsistencias

Las razones son muchas pero hay que recordar que el club de Baja Sajonia tuvo dos entrenadores en esta temporada. André Schubert estuvo a cargo en el primer semestre donde el equipo quedó a 3 puntos de la promoción, codeándose en la pelea por no descender, y eliminado en la fase de grupos de la Champions League.

La remontada parecía muy difícil para un Gladbach que venía demasiado golpeado, pero la decisión de reemplazar a Schubert por Dieter Hecking en el parón invernal acabó siendo esperanzadora. Si bien es cierto que el club no consiguió alcanzar las ansiadas posiciones europeas, con Hecking en el banquillo se disiparon algunos nubarrones que cubrían sin cesar el juego de un Gladbach irreconocible.

Cabe destacar la dificultad que supone conseguir buenos resultados cambiando de técnico en mitad de temporada, ya que, los métodos son distintos a los de su predecesor, dependiendo por tanto de la capacidad de adaptación que tengan los jugadores al nuevo estilo de juego.

En su caso, el equipo del Borussia-Park llegó a la decimoquinta fecha del campeonato con apenas cuatro victorias. Era mediados de septiembre y el club, tercero en la fase de grupos de Champions, apenas había sumado una victoria en seis jornadas continentales. Con la llegada de Hecking en enero, el club apenas sumó una derrota (vs. RB Leipzig) en las siete primeras jornadas del nuevo técnico en el banquillo.

Lesiones

Además de los problemas en la dirección técnica durante el primer tramo de la temporada, la enfermería del Gladbach ha recibido ha casi toda su plantilla en algún punto de la temporada. Las miradas se centran en una mala preparación física en pretemporada, o bien en la carga que ha supuesto el excesivo calendario para una plantilla con una media de edad de apenas 25 años. Hoy por hoy, ya finalizada la temporada, el Gladbach tienen 6 jugadores lesionados (Doucouré, Jantschke, Drmic, Elvedi, Traoré y Wendt).

Las lesiones han sido causantes de varias razones por las cuales Los Potros no han podido realizar una buena temporada pero, sin un proyecto serio y a largo plazo, conseguir los puestos europeos en la próxima campaña va a ser aún más difícil que lo ocurrido en esta temporada.

Imagen de portada: Lars Baron/Bongarts/Getty Images.