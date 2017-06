Caos a la 1860

1860 München, en otrora campeón de la Bundesliga y el equipo grande de la ciudad de Múnich, se encuentra a punto de tomar una decisión sumamente difícil. Su descenso a tercera división los pone en la incómoda posición de no depender de sí mismos, financieramente. El remedio puede ser peor que la enfermedad.

El dilema se reduce a una polémica figura dentro de la junta directiva de los Leones: Hasan Ismaik. Es un hombre de negocios del perfil que suele encontrarse en el fútbol inglés, no en la Bundesliga, y cuya fortuna le había merecido la atención de una urgida directiva del 1860 München. Compró el 20% de las acciones del equipo, garantizándose un asiento fijo en la toma de decisiones.

1860 München tiene, entonces, una importante decisión que tomar: seguir o no con Ismaik en la directiva. Si se sigue con él, es aceptar su dinero y el precio que ello trae consigo. El oriundo de Jordania pide para sí más voz y más voto en la plana mayor del club muniqués, algo que no incomodaría tanto de no ser por su errático historial de decisiones tomadas. Destituciones prematuras de entrenadores, rescindir contratos a jugadores, criticar abiertamente al club al que pertenece, a sus colegas, y a otros miembros del mundo futbolístico; en especial la prensa libre, que no pestañea al momento de increparlo por sus errores.

La otra opción disponible es eliminarlo de la ecuación, y con él todo el capital que puede aportarle al equipo. Ello dejaría al 1860 München mucho menos volátil administrativamente, pero sin dudas caminando sobre una cuerda floja en lo financiero. De hecho, tanta es la dependencia en las fortunas de Ismaik, que salir de él es asegurar un descenso administrativo a fútbol regional, o incluso, al amateurismo.

El proyecto se desmoronó totalmente. Técnico y director general, ambos llegados durante o después de la pausa invernal, se marcharon tras el pitazo final. Ambos alegando dificultades para trabajar en un ambiente administrativo claramente turbio. Se asoma también un éxodo de jugadores, puesto que varios tienen contemplados en sus contratos cláusulas de liberación por descenso, según la prensa alemana.

No conforme con esto, el descenso a tercera división deja al equipo reserva de los Leones obligado a jugar en la Oberliga, quinta categoría. Las juveniles también descendieron. Sus compromisos de pago del alquiler del Allianz Arena seguirán vigentes hasta el 2021, así como está a la vista una merma considerable de ingresos de todo tipo.

La dura realidad del equipo es que está a punto de vivir un shock de proporciones históricas. Sus únicas opciones parecen ser ceder ante el despótico régimen de un mal gerente, o ceder a las presiones económicas de las que tardarán años en recuperarse.

Es una organización con demasiados dirigentes como para no tener quién los dirija. Es un equipo con demasiada historia como para no poner a un lado las disputas individuales. Es demasiado lo que se juega el 1860 München como para que no se tomen cartas en el asunto.

Bajar al fútbol regional pareciera lo más traumático, pero a la vez la solución que más beneficios traería al largo plazo. Todo lo demás es hacer de la muerte más agónica, larga y desesperante. Los Leones, directivos y afición por igual, tienen una deuda pendiente con el club de sus amores.