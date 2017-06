Así comienzan el mercado de fichajes: Bayern, Köln, Gladbach y Augsburg

Con la temporada finalizada, los equipos de la Bundesliga ya comienzan a planificar por completo la temporada 2017-2018 a fuerza de fichajes. A continuación, analizaremos las nuevas incorporaciones de algunos de los conjuntos:

FC Bayern München: Adelantando el trabajo

El actual campeón de la Bundesliga, ya se puso manos a la obra hace ya algún tiempo con el tema de las incorporaciones. Niklas Süle y Sebastian Rudy, fueron anunciados como las dos primeros refuerzos, a mitad del último mercado invernal, sin embargo no se unirían al club hasta finalizar la presente temporada con su club de origen el TSG 1899 Hoffenheim.

El coste de ambos fichajes, ha supuesto un desembolso de 20 millones de euros en total, y añaden más profundidad a una plantilla que ya aspiraba a todo, pero que está obligada a mejorar los resultados obtenidos la pasada campaña, pese a que no han sido malos. La exigencia de un club como el Bávaro no permite quedarse fuera de las grandes citas de la temporada fuera de la Bundesliga.

Por ello, la llegada de al menos una estrella de calibre internacional resulta inevitable.

1.FC Köln: En busca de fondo de armario

De momento, los Cabreros no han movido ficha en lo que a incorporaciones se refiere, no obstante la directiva busca un central de garantías que supla la salida de Subotic del equipo, tras su vuelta de cesión. Tampoco se cierran puertas para nuevas incorporaciones en este mercado veraniego, puesto que la temporada que viene disputarán la UEFA Europa League y conseguir fondo de armario no les vendría para nada mal.

Un capítulo por escribirse será el de Anthony Modeste. Las grandes actuaciones del delantero francés han dejado perplejos a sus rivales de la Bundesliga. A pesar de tener embolsillada una participación europea con el 1. FC Köln, el galo podría estar en la agenda de equipos económicamente más fuertes.

Borussia Mönchengladbach: Llenar el hueco de Dahoud

Tras la salida de una de sus piezas claves, Mahmoud Dahoud, los Potros buscan reinvertir los 15 millones de euros que deja su salida del equipo en recambios de garantías que puedan mejorar al equipo. El primer jugador elegido para suplir esa salida, es el interior izquierdo procedente del SC Freiburg, Vincenzo Grifo.

La transferencia se ha cerrado en unos 6 millones de euros, y tampoco va a ser la primera ni la última llegada al Gladbach, debido a que el club, también ha incorporado a un joven mediocentro de 17 años, internacional sub-19 francés, llamado Mickaël Cuisance, procedente de las categorías inferiores del Nancy, por 250.000 euros.

Con ingresos por derechos televisivos, la baja europea que supone esta temporada para el Gladbach, no se sentirá con tanta fuerza. Si bien se reduce un poco la cartera de los Potros, no llega al punto de dejarlos totalmente desamparados. La intención del conjunto dirigido por Dieter Hecking es de profundizar la plantilla, algo que le viene caro cada vez que uno o dos jugadores se muestran de baja por lesión, como fue el caso por buena parte de la temporada 2016/17.

FC Augsburg: Solidez para un buen 2017/18

La vuelta de Kohr al Leverkusen, puede ser un problema para el Augsburg si no reaccionan y se mueven correctamente en el mercado, dado que esta temporada los Bávaros han sufrido más de la cuenta para poder estar un año más en la máxima categoría del fútbol alemán. Si además el equipo pierde una de sus piezas clave puede ser todavía mucho más complicado.

Todavía no se han dado nombres, pero todo apunta a que se vendrán fichajes para la posición de mediocentro, aunque tampoco se descartan nuevos nombres en otras posiciones, ya que el problema principal del Augsburg es uno de profundidad, así como de suficiente talento como para hacerle frente a una Bundesliga cada vez más feroz.