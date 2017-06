Así comienzan el mercado de fichajes: Leipzig, Hertha, Schalke, Hamburg

No había terminado la Bundesliga y algunos clubes ya habían anunciado fichajes para el mercado veraniego. Sin dudas, va a ser un mercado con bastante movimiento, ya que los clubes más necesitados de resultados han salido al mercado a reforzar sus plantillas para así superar el rendimiento de esta temporada. Como si eso no fuera poco, los que han tenido una buena temporada tratan de aumentar las variantes en las zonas donde no han tenido un buen nivel. Por último los recién ascendidos no quieren volver a bajar a la 2.Bundesliga y en este mercado también quieren dejar su huella.

RB Leipzig

Altas:

Yvon Mvogo: 23 años, proviene del Young Boys de Suiza, juega de portero y su transferencia costo 5 millones de euros.

Philipp Khön: 19 años, proviene del Stuttgart, juega de portero y llego en situación de jugador libre.

Bajas:

Davie Selke: el centro delantero de 22 años fue vendido a Hertha Berlin por 8,5 millones de euros.

Rani Khedira: el mediocampista ha dejado el club tras finalizar su contrato.

Agyemang Diawusie: sale a préstamo a Wehen Wiesbaden.

Hertha Berlin

Altas:

Davie Selke: el centro delantero de 22 años llega a Berlin para hacer dupla con Ibisevic. Su transferencia costo 8,5 millones de euros para el club de la capital.

Mathew Leckie: de 26 años, el jugador australiano llega proveniente de Ingolstadt para reforzar el ala izquierda por 2 millones de euros.

Bajas:

John Anthony Brooks: El defensor estadounidense de 24 años ha dejado Berlin para sumarse a la escuadra de Wolfsburg. A pesar de que se embolsaron 17 millones de euros, seguramente sea la baja más sensible para Pál Dárdai.

Allan: El mediocampista brasilero vuelve a Liverpool tras finalizar su préstamo.

Florian Kohl, Alexander Baumjohann y Sami Allagui han dejado el club tras finalizar su contrato.

Schalke

Altas: Sin fichajes por anunciar, de momento.

Bajas:

Dennis Aogo, Timon Wellenreuther, Klaas-Jan Huntelaar, Phil Neumann y Sascha Riether han dejado el club tras finalizar sus respectivos contratos.

Baba Rahman debe volver a Chelsea y Badstuber al Bayern tras finalizar sus préstamos.

Hamburg

Altas:

Sven Schipplock: después de una temporada regular en Darmstadt, el delantero centro de 28 años regresa a Hamburg y quizás pueda ser variante.

Bajas: