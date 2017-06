Oficial: Sead Kolasinac deja al Schalke, se une al Arsenal

El lateral izquierdo del FC Schalke 04, Sead Kolasinac, se marcha de los Mineros con las miras puestas sobre la Premier, en específico, el Arsenal.

Tras seis años vistiendo el Azul Real, Schalke tendrá que prescindir de uno de sus baluartes más importantes, el bosnio de 24 años, Sead Kolasinac. El autor de tres goles y cinco asistencias, a pesar de su rol defensivo, se unirá a os dirigidos por Arsene Wenger para la temporada entrante.

Kolasinac no quiso renovar su contrato con el Schalke 04, no sin embargo deja de sentir pesadez por dejar al equipo con el que hizo su debut como futbolista profesional. “Estuve dividido en dos estos últimos meses, pero tomé finalmente una decisión”, dijo el lateral. “Me siento mal por dejar Gelsenkirchen, pero el Arsenal me ofrece una oportunidad de establecerme en el fútbol internacional”, complementó.

No desperdició la oportunidad para despedirse de la afición del Schalke, con la que hizo buen clic. “Son una locura. Toda la Cuenca del Ruhr es una locura. En estos últimos seis años, empezando con el título sub19, me he convertido en uno de ustedes. Aquél que se enamora en la Cuenca, jamás olvida este segundo hogar.”

Kolasinac se muda a Londres sin costo de ningún tipo de costo para el Arsenal. El contrato de Kolasinac vence este verano, y tras la no renovación del acuerdo entre el Schalke y Kolasinac, el bosnio se marcha gratis a la capital británica.