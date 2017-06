Así comienzan el mercado de fichajes: Dortmund, Freiburg, Frankfurt, Mainz, Stuttgart

No había terminado la Bundesliga y algunos clubes ya habían anunciado fichajes para el mercado veraniego. Sin dudas, va a ser un mercado con bastante movimiento, ya que los clubes más necesitados de resultados han salido al mercado a reforzar sus plantillas para así superar el rendimiento de esta temporada. Como si eso no fuera poco, los que han tenido una buena temporada tratan de aumentar las variantes en las zonas donde no han tenido un buen nivel. Por último los recién ascendidos no quieren volver a bajar a la 2.Bundesliga y en este mercado también quieren dejar su huella.

Borussia Dortmund

Altas:

Mahomoud Dahoud: 21 años, fue una de las figuras de Borussia Mönchengladbach en el mediocentro del campo y su transferencia costo 12 millones de euros.

Ömer Toprak: Con casi 27 años el defensor turco deja Leverkusen para reforzar la traumática defensa aurinegra. Su transferencia fue por 12 millones de euros.

Neven Subotic: el defensor serbio de 28 años debe volver a Dortmund despues de su préstamo a Köln y es muy posible que sea una variante.

Maximilian Philipp: Sale del SC Freiburg con un contrato por cinco años con el BVB. Su incorporación añade profundidad a la capacidad ofensiva del equipo.

Freiburg

Altas:

La compra de las fichas de Florian Niederlechner y Pascal Stenzel, ya previamente cedidos en el Sportclub, son los únicos movimientos de momento.

Bajas:

Vincenzo Grifo: el puntero izquierdo que tenían los de la selva negra ha dejado el club por una transferencia de 6 millones de euros a Borussia Mönchengladbach. Sin dudas, va a ser una baja sensible.

Amir Falahen, Fabian Menig y Marc Torrejón se han ido del club tras finalizar su contrato.

Maximilian Philipp: La venta récord de un equipo acostumbrado a vender sus piezas más valiosas. Este delantero fue junto a Grifo la referencia ofensiva del equipo.

Eintracht Frankfurt

Altas:

Sebastien Haller: el centro delantero francés de 23 años llega de FC Utrecht de Holanda por 7 millones de euros.

Danny da Costa: el lateral derecho de 23 años llega proveniente de Bayer Leverkusen.

Bajas:

Haris Seferovic: abandona el club tras finalizar su contrato. Se une al Benfica portugués.

Finalizados sus préstamos, Michael Hector debe regresar a Chelsea, Marius Wolf a Hannover, Guillermo Varela a Manchester United, Jesus Vallejo a Real Madrid, Ante Rebic a Fiorentina y Shani Tarashaj a Everton.

Mainz

Altas: Sin fichajes, de momentos.

Bajas:

Bojan debe retornar a Stoke City y Andre Ramalho a Bayer Leverkusen tras finalizar sus préstamos.

Stuttgart

Altas: Sin fichajes, de momentos.

Bajas: