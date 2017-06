Adler se va del Hamburg tras cinco años

Después de cinco temporadas defendiendo el arco del Hamburger SV, el experimentado portero René Adler ha tomado la decisión de dejar el conjunto hanseático. No se conoce aún cuál será su rumbo, por lo que dejó ver en sus declaraciones. En su página de Facebook, publicó el siguiente mensaje:

“Me gustaría que lo supieran de primera mano: Acabo de informar a los directivos del Hamburg que mi contrato, que expira el 30 de junio, no será renovado. No habrá un sexto año con este club especial y de fanáticos únicos. Esta es mi decisión. No tengo plan B, no ha habido charlas con otros clubes. No sé todavía dónde estaré después de las vacaciones de verano.

Es claro para mí que este tipo de decisión en el negocio del fútbol es inusual, pero en toda mi carrera, ¡la autodeterminación siempre fue muy importante! Yo no me voy con rencores, sino con mucha tristeza – ¡sobre todo después de otro emotivo final de temporada! Hamburg se ha convertido en mi hogar y también lo será después de mi carrera deportiva.

Espero que también me apoyen en mi camino, porque para su René (dirigiéndose a los fanáticos) ya es hora de comenzar un nuevo capítulo, lo siento. Esto no es un adiós, es un ‘¡hasta pronto!’ ”.

En sus declaraciones, se desmienten los rumores de un posible traspaso al Bayern München o al recién ascendido Hannover 96, con lo cual su futuro queda en el aire, como él mismo lo explicó. Sin embargo, tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros en el último partido de la temporada e incluso pudo compartir con ellos una comida luego de finalizado el ciclo. Un gran gesto por parte del arquero que ya fuera seleccionado alemán en algunas oportunidades.

Foto de portada: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images