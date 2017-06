La filosofía Bosz

Peter Bosz ha llegado a Borussia Dortmund con mucha expectativa. ¿Quién es él? ¿A qué juegan sus equipos? ¿Por qué tanta sensación? En el siguiente análisis de MiBundesliga, revelamos todos los secretos del nuevo entrenador del BVB.

Etapa como Jugador

Desde su adolescencia, Peter Bosz, nacido en Apeldoorn, era adicto al fútbol. Y sobre todo al alemán ya que su abuela era fanática acérrima ¡del Schalke 04! Se formó en las inferiores del Vitesse y, pocos años más tarde, debutó en la máxima categoría del fútbol holandés con 18 años de edad. Diez años más tarde, pasó al Feyenoord, club más influyente de su carrera ya que le permitió llegar al seleccionado holandés. Pero hay un dato curioso: Bosz era muy fanático de la táctica y el juego que desplegaba el Ajax. Y tal es así que, siendo jugador del Feyenoord (rival eterno del equipo de la capital), asistía a los entrenamientos de encubierto para aprender de Louis van Gaal y el legado que había dejado Johan Cruyff.

Etapa como Entrenador

Ya retirado como jugador, Peter inició su carrera en el equipo de su ciudad natal, AGOVV Apeldoorn. Desde allí, pasó por De Graafschap y Heracles Almelo en dos periodos distintos pero, sin dudas, su paso más destacado fue en el Vitesse, donde estuvo tres años y conformó un equipo competitivo a pesar de que no pudo lograr títulos. En 2016 firmó en Maccabi Tel Aviv, donde Jordi Cruyff es asesor. En Israel estuvo seis meses y mantuvo su invicto en condición de local para luego, en junio, sar el salto a dirigir a su equipo más admirado.

En el Ajax, Bosz pudo desplegar su filosofía, ya que, al llegar al club, contó con la recomendación de Cruyff, quien le dijo a Edwin van der Sar, actual dirigente del club: “No tenemos grandes cantidades de dinero pero sí tenemos nuestra identidad de base y debemos volver a ella”. Un año más tarde, Peter llevo al Ajax a una final europea después de 21 años con muchos estandartes fácilmente identificables: juventud, posesión de balón, verticalidad de tres cuartos hacia adelante y un lema como religión: “La mejor defensa es el mejor ataque”.

Identidad futbolística

Bosz no cree en que sus equipos se tienen que adaptar al rival de turno, sino que él debe imponer las condiciones de juego. En otras palabras, manejar la dinámica del encuentro. Su objetivo es el balón bajo los pies de sus jugadores debido a que, él sostiene que hay dos facetas de posesión: una defensiva que se fundamenta en que si el rival no tiene el balón no voy a sufrir; y la otra ofensiva argumentada en que con la tenencia de pelota el circuito de juego se mejora y es más fácil crear muchas chances de gol por partido. En este sentido, su estilo coincide mucho con el de Thomas Tuchel.

Pero las similitudes con ex entrenadores de BVB no terminan ahí, ya que, como lo hacía Jürgen Klopp, Bosz basa su táctica en la fuerte presión sobre el rival cuando no tiene la pelota en su poder. Siempre habla de que su presión se basa en la filosofía del Barcelona de Guardiola con la “Regla de 6”, donde el equipo debía recuperar la pelota en seis segundos cada vez que la perdía, y así sucesivamente. Pero en el Ajax fue mucho más temerario diciendo: “Como no somos el Barcelona, nuestra regla va a ser de cinco” y así fue como logró concretar partidos con más del 70% de posesión de balón.

En los esquemas tácticos, claramente el 4-3-3 es el preferido del nuevo entrenador del Dortmund. Pero también se ha mostrado muy flexible dependiendo que tan superiores fueran sus equipos frente al rival. Lo más posible es que su esquema favorito sea el nuevo de BVB, aunque también ha utilizado el 4-2-3-1 y la línea de 3 en el fondo como lo hacía Rinus Michels, mentor de Cruyff, con el 3-1-2-1-3.

Sin dudas, deben pasar muchas formas de hacer jugar a BVB con la versatilidad y juventud que tiene su la plantilla del Dortmund por la cabeza de Peter Bosz. Y el crédito de eso se lo llevan Watzke y Zorc, quienes han contratado un entrenador que se asemeja a eso tan especial que caracteriza el juego del club: posesión y buen cuidado de balón, verticalidad y muchos goles. Obviamente, eso se va a tener que ver reflejado en el campo de juego y en los resultados dado que en el mercado pasado han invertido mucho dinero y en el actual ya han desembolsado 44 millones de euros por los fichajes de Dahoud, Toprak y Philipp.