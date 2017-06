CRÓNICA | Alemania 3-2 Australia: Transpiró más de la cuenta

La Mannschaft transpiró más de lo pensado para ganarle a Australia en el debut de la Copa Confederaciones. Quedó segunda detrás de Chile, a quien enfrenta este jueves.

Como todo banco de pruebas, los resultados no siempre son como uno pretende o imagina. Y el seleccionador Joachim Löw lo sabe, por lo cual la preocupación no debe ser mayor. Sin embargo, Alemania aprovechó la jerarquía de su plantel para imponerse aunque debió trabajar más de lo previsto para vulnerar a una selección australiana que no se lo puso para nada sencillo. Presión muy alta para dificultar la salida de balón del combinado teutón y una línea de cinco defensores para cubrir el ancho del campo.

La Mannschaft fue efectiva de entrada, y eso le dio un envión anímico importante. Tras una conducción por la banda, Julian Brandt tiró un centro raso atrás que Lars Stindl conectó con un disparo seco al palo corto, imparable para el arquero Mathew Ryan. A partir de ahí, los de Löw tomaron el mando desde el centro del campo y dominaron a su antojo. Por su parte, los australianos han dejado de ir tan arriba en la presión y se han centrado en cerrar los huecos en la medular, zona en la que más estaban sufriendo.

La enmarañada defensa de los Socceroos obligaron a Julian Draxler y Julian Brandt a estar en constante movilidad para arrastrar rivales, lo cual ha reflejado el gran trabajo de ambos futbolistas. Y así fue que Alemania tuvo un par de chances más claras por medio de Sandro Wagner y el propio extremo del Leverkusen. Pero a los 40 minutos, luego de un intento fallido de Trent Sainsbury con el que Australia empezaba a insinuar peligro, Tom Rogic, que apenas había entrado en el juego, remató tras un rebote para sorprender a Bernd Leno y estampar el 1-1.

Pero otra reacción rápida de los de Jogi Löw hizo la diferencia. Porque se asociaron Stindl y Goretzka, quien fue derribado dentro del área y generó el penal que el capitán Julian Draxler intercambió por el 2-1. Alemania, nuevamente, apelaba a la gran jerarquía individual para sobreponerse. Y al comenzar la segunda mitad, Goretzka tendría su oportunidad y no la desaprovechó. Era el 3-1 con prácticamente toda la etapa complementaria para desplegar el fútbol tan vistoso que sabe exhibir. Pero lejos estuvo de eso…

LA LEVANTADA DE AUSTRALIA

Sucede que, al minuto 55, tras un disparo de falta que se ha estrellado en la barrera, un fuerte zapatazo de Tom Rojic ha sido desviado por Tomi Juric, despistando a un Leno que no pudo contener la pelota, dejándola muerta en el área chica para que Juric dispare y marque otro descuento para los australianos. El árbitro solicitó el VAR para verificar que el rebote no haya pegado en la mano del delantero y lo terminó convalidando. Con una Australia envalentonada y con poco por perder, Löw optó por variar el sistema al dar entrada al zaguero Niklas Süle por Brandt, pasando a formar con tres centrales y dos carrileros, con la intención de cerrar huecos.

Los últimos minutos de partido han dejado un buen intercambio de golpes entre ambas selecciones con alguna ocasión pero sin verdadero peligro. De esta forma, Alemania sumó tres puntos que le dejan en el segundo lugar del Grupo B a la espera de asaltar la punta cuando el jueves, por la segunda jornada, se enfrente a Chile, rival que supone ser durísimo por su idea clara de juego y fiereza para jugar ante rivales superiores.