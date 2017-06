Salida de Modeste a China podría caerse

El delantero del 1. FC Köln, Anthony Modeste, está por cerrar un fichaje con el fútbol chino hace semanas, sin que nada se haya podido terminado de concretar todavía. Los intereses del francés, su equipo de agentes y los Cabreros están en conflicto, al punto que podrían terminar de colapsar las negociaciones.

Modeste voló a China sin notificar a su club junto a sus agentes, como reporta la prensa alemana. Esta escapada del tercer máximo anotador de la Bundesliga lo colocó a merced de la dirección deportiva del Köln, quienes no quieren deshacerse del artillero necesariamente.

La cifra que se rumoraba había sido de 35 millones de euros, una suma justa, pero que por todos lados no terminaba de convencer. El Colonia querría un poco más, dado que el contrato de Modeste se extiende por unos años más, hasta el 2021, y ello les daría argumentos para aspirar a una compensación más redonda. Los agentes de Modeste estarían buscando un pago de seis millones de euros como una especie de bono por firmar, de los que se embolsillarían no una pequeña porción. Por último, el conjunto Tianjin Quanjin no estaría interesado en pagar más de la cifra ofrecida, la que consideran más que justa.

El impasse del francés en su visita a una hipotética revisión médica con su también hipotético nuevo club deja a Jörg Schmadtke, director deportivo, con la cuota a su favor en la negociación, ya que esto va en contra de cualquier lógica e intereses del Köln. De él dependerá si los 35 millones y la acción de Modeste son elementos a considerar en la decisión final sobre el futuro del delantero.