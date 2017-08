DFB Pokal: Así será la segunda fase de la Copa Alemana

El 24 y 25 de octubre volverá a correr la pelota en la DFB Pokal, y ¡de qué manera! Así son los cruces para la venidera fase de la Copa Alemana:

VfL Osnabrück – 1. FC Nürnberg

SC Paderborn – VfL Bochum

Wehen Wiesbaden – FC Schalke 04

Fortuna Düsseldorf – Borussia Mönchengladbach

1. FSV Mainz 05 – Holstein Kiel

– Holstein Kiel 1. FC Magdeburg – Borussia Dortmund

FC Schweinfurt – Eintracht Frankfurt

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin

– 1. FC Union Berlin Jahn Regensburg – 1. FC Heidenheim

Hertha Berlin – 1. FC Köln

– VfL Wolfsburg – Hannover 96

– SV Werder Bremen – TSG 1899 Hoffenheim

– 1. FC Kaiserslautern – VfB Stuttgart

SpVgg Greuther Fürth – FC Ingolstadt

SC Freiburg – Dynamo Dresden

– Dynamo Dresden RB Leipzig – FC Bayern München

Así fue la primera ronda

En la previa del inicio de la Bundesliga, el último fin de semana pudimos disfrutar de la tan divertida DFB Pokal que, en este caso, sirvió para ver en qué estado estaban los equipos para iniciar la próxima temporada. En general, las plantillas “favoritas” en los papeles pasaron pero hubo varias sorpresas, sobre todo, en torno al juego.

Cabe aclarar que no hubo enfrentamientos entre rivales de la misma categoría, si no que hubo diferencia en todos los partidos. En el caso de algunos partidos, había diferencia de hasta 4 divisiones. Es verdad que los partidos hay que jugarlos pero, igualmente, la obligación de ganar siempre existe.

Los 4 clasificados a Champions League la temporada pasada no tuvieron problemas en ganar sus equipos. Bayern, BVB y RB Leipzig golearon en sus respectivos encuentros, quizás a Hoffenheim le costó más frente a Erfurt pero termino ganando su encuentro.

Entre los que se encontraron en la mitad de tabla la temporada pasada, Köln, Hannover, Werder Bremen, Mainz, Eintracht Frankfurt, Schalke y Hertha Berlin no tuvieron problemas en sus encuentros donde le sacaron más de dos goles de diferencia a sus rivales aunque Los de la Catedral fueron los mejores, ya que, ganaron su encuentro por 5:0.

Freiburg, Mönchengladbach, Wolfsburg tuvieron partidos complicados debido a que, apenas pudieron sacar la mínima de diferencia. Como si eso no fuera poco, El Gladbach y Los Lobos recién pudieron marcar goles en las segundas mitades con eso ya es mucho decir.

Los que sufrieron más fueron Stuttgart y Bayer Leverkusen que tuvieron que llegar a la prórroga. Los Obreros mejoraron mucho en su faz defensiva pero no tuvieron un gran juego en los 90 minutos aunque en el tiempo suplementario destrozaron a Karlsruher por 0:3. Los Suabos le ganaron en los penales a Energie Cottbus que mereció ganar la serie porque fueron muy superiores en los 120 minutos.

Si hablamos de los equipos que dieron la nota de la jornada fueron Augsburg y Hamburg que ya quedaron afuera contra rivales de la tercera división. Por parte de Los Bávaros, jugaron un pésimo partido frente a FC Magdeburg que no perdono ningún error y gano 2:0. Los Hanseáticos enfrentaron a Vfl Osnabrück que jugo con 10 jugadores desde el minuto 18 y así pudieron aplastar facilmente a los Dinosaurios por 3:1 y eliminarlos de la competición.

La mayoría de los equipos de primera división lograron su pase a la siguiente fase pero no cabe duda que no se puede subestimar a ningún rival. Existe mucha competitividad entre los equipos del ascenso alemán y el plus motivacional que tiene jugar con un equipo de la Bundesliga, a veces, logra mejorar desempeños de equipos que en su categoría no sobresalen en lo más mínimo.