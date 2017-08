Resumen: Fecha 1 de la Bundesliga 2017/18

La Bundesliga empezó con el Dortmund y el Bayern ocupando los dos primeros lugares. Completan los puestos de Champions el Schalke 04 y el Hertha Berlin. Por otro lado, le siguen el Hamburgo y el Hannover, que son las dos sorpresas de la jornada en dichas posiciones. Decepciona la primera jornada del Leipzig, que perdió 2-0 ante los de Gelsenkirchen y la del Wolfsburgo que dio mala imagen ante los aurinegros.

Bayern München 3 – 1 Bayer 04 Leverkusen

Los bávaros ganaron un encuentro bastante equilibrado en la parcela ofensiva, pero con el equipo aspirinero mostrando su debilidad atrás, lo cual fue aprovechado por los locales para decantar el electrónico a su favor. El partido pasará a la historia por ser el primero de la Bundesliga en el que se utiliza el VAR. En este caso, fue para pitar el penalti que significaría el tercer y último tanto del Bayern, obra de Robert Lewandowski.

VfL Wolfsburg 0 -3 Borussia Dortmund

El equipo de Peter Bosz no echó de menos a Dembélé y sacó adelante un encuentro que dominó a placer. El juego no fue tan vistoso como otros partidosos a las órdenes de Thomas Tuchel, pero fue muy efectivo y los futbolistas aurinegros controlaron la contienda en todo momento y no sufrieron excesivamente atrás. Los lobos no dieron una buena imagen y solo se centraron en no recibir goles, apenas buscaron atacar.

Hamburger SV 1 – 0 FC Augsburg

Los hombres de Markus Gisdol no ofrecieron un nivel de juego demasiado positivo, pero teniendo el esférico mucho menos que su rival consiguió hacerse con los tres puntos gracias al tempranero gol de Nicolai Müller. Por desgracia para los Dinosaurios, el extremo derecho se lesionó celebrando el tanto. Por otro lado, los bávaros solo chutaron una vez a portería pese a tener más el balón en un encuentro que fue poco entretenido.

Hertha Berlin 2 – 0 VfB Stuttgart

Los capitalinos aprovecharon el buen estado de forma de Mathew Leckie, nuevo fichaje procedente del Ingolstadt por solo 3 millones. Un doblete del australiano permitió sumar los tres puntos en un partido igualado pero sin excesivo brillo. El Stuttgart vio como un balón se estrelló en el poste y otra ocasión era desaprovechada en los minutos finales. Podría haber sido un empate y no reflejaría injusticia.

TSG Hoffenheim 1 – 0 Werder Bremen

Los locales volvieron a tener la posesión, como tanto gusta a Julian Nagelsmann, pero reservaron a algunos de sus principales efectivos de cara a la vuelta de los play-offs de Champions League ante el Liverpool. Una vez más, fue Andrej Kramaric el encargado de perforar el arco rival y dar una victoria por la mínima además de moral a los de Sinsheim, que irán a Anfield sin complejos. Por su parte, el Werder Bremen tuvo ocasiones para adelantarse en el primer tiempo, pero en el segundo se diluyó notablemente.

Mainz 05 0 – 1 Hannover 96

Posiblemente haya sido el resultado más sorprendente de la jornada, puesto que los André Breitenreiter son uno de los principales candidatos al descenso en su retorno a la Bundesliga. De hecho, la contienda ha sido dominada por el Mainz, tanto en posesión como en ocasiones, pero una de las dos que ha tenido el Hannover ha ido dentro. Cabe destacar la gran actuación de Philipp Tschauner bajo palos, que ha realizado más de una parada de mérito para que su equipo se llevase los tres puntos.

Schalke 04 2 – 0 RB Leipzig

Pese a que los Roten Bullen han tenido más el balón, el primer tiempo ha sido para los locales, que se han ido al descanso gracias a un tanto de penalti de Nabil Bentaleb. El segundo tiempo ha sido de mayor dominio de los hombres de Ralph Hasenhüttl, pero que no se ha materializado. Al contrario, los mineros han aprovechado una acción donde Amine Harit ha asistido a Yevhen Konoplyanka para anotar el segundo. En el descuento han podido hacer el tercero, pero Daniel Caligiuri ha enviado el balón a la madera.

SC Freiburg 0 – 0 Eintracht Frankfurt

Los visitantes han tenido algo menos el balón que los locales, pero han disparado mucho más. Pese a chutar en 15 ocasiones, solo 2 han sido a portería y han terminado en intervención de Alexander Schwolow y el larguero. Solo el primer tiempo ha tenido acciones de gol y han sido para los de Niko Kovac. El encuentro no ha sido especialmente entretenido ni vistoso, pero ambos equipos estarán contentos de empezar la Bundesliga sin derrota.

Borussia Mönchengladbach 1 – 0 1.FC Köln

La posesión del encuentro estuvo realmente repartida entre ambos equipos. Pese a que los Potros dominaron la primera parte, las cabras montesas resarcieron en el segundo tiempo. Sin embargo, los locales tuvieron más ocasiones de marcar gol y fue un solitario tanto de Nico Elvedi el que hizo que los tres puntos se quedasen en Mönchengladbach. Soprendió especialmente el giro que dio el encuentro tras al descanso.